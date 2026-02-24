¿España ha estado a punto de sufrir un nuevo apagón generalizado?

Tras el apagón generalizado del 28 de abril de 2025 en la Península Ibérica y algunas zonas de Francia, en redes sociales circularon a finales de enero mensajes que afirmaban que España ha estado al borde de sufrir un segundo apagón. También se ha difundido que la Comunidad de Madrid ha tenido que "desconectar la gran industria" dos veces este año ante el riesgo de irse a 0. Se han activado mecanismos preventivos para garantizar la seguridad del suministro, pero no ha existido riesgo de apagón, según aclaran dos expertos en energía y Red Eléctrica a VerificaRTVE.

Los expertos niegan que haya habido riesgo de apagón En VerificaRTVE hemos consultado a Red Eléctrica por estas publicaciones y nos explican que el 28 de enero se activó el servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana siguiendo la normativa vigente. Se trata de un mecanismo operativo preventivo del sistema eléctrico que se activa cuando el operador del sistema detecta condiciones excepcionales que aconsejan reforzar la supervisión y la coordinación del sistema para garantizar la seguridad del suministro", aclara a VerificaRTVE José Manuel Corrales Aznar, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid. Según Red Eléctrica, se activó el SRAD para "amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal, razón por la cual se redujo la importación de electricidad y la producción eólica prevista". No obstante, la empresa subraya que "la continuidad del suministro no se ha visto comprometida en ningún momento". Se manifiesta en la misma línea José Manuel Corrales Aznar. Este profesor sostiene que el 28 de enero las condiciones excepcionales estaban asociadas al temporal y el SRAD se activó "para evitar incidencias mayores, no como una señal de que estas sean inminentes". Desde entonces, este mecanismo se ha activado en varias ocasiones en España.

Se activaron mecanismos preventivos de seguridad en Madrid En el caso de Madrid, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, informó en una rueda de prensa el 18 de febrero de que "solo en estos dos meses se ha activado dos veces el sistema de respuesta activa de la demanda desconectando la industria electrointensiva para evitar irnos al cero energético" (minuto 20:47). En este caso, ambas desconexiones se han producido al activarse el mismo mecanismo, el SRAD, según explica a VerificaRTVE José Manuel Corrales Aznar. Sin embargo, esto "no implica que Madrid o España estuvieran a punto de quedarse a oscuras", subraya este experto. España sufre un apagón eléctrico masivo en toda la península Ibérica que paraliza los transportes Alberto Toril, experto en energía, también asegura a VerificaRTVE que el sistema no ha estado "al borde de un gran apagón". Detalla que el SRAD "no es una medida improvisada ni excepcional en el sentido de último minuto". Toril sostiene que "es una herramienta diseñada precisamente para utilizarse cuando el operador del sistema necesita gestionar tensiones puntuales entre generación y demanda, un recurso de flexibilidad contratado previamente".