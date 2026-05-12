Inma, expulsada de 'MasterChef 14' mientras Paloma regresa como aspirante repescada

MasterChef 14 atraviesa su ecuador y ya nadie especula. La esperada repesca llegó en el séptimo programa y Paloma recuperó el delantal blanco la noche en la que Inma se despidió de las cocinas. Además, Camilla protagonizó una espectacular remontada en la lucha por el brazalete dorado, Ángela Gimeno (ganadora de MasterChef 12) regresó a nuestras cocinas y Chambo se coronó como "el rey del foso" en el homenaje a la cocina tradicional. Te lo contamos todo.

La noche arrancó con una de las pruebas más clásicas: las carreras, esta vez, dedicadas a las empanadillas. Los aspirantes se dividieron en tres grupos y Camilla, Germán y Gema fueron los mejores. La aspirante italiana protagonizó una increíble remontada compitiendo con Chambo y Javier, con Fray Marcos como testigo. Con el brazalete dorado en juego, Camilla sacó su mejor versión a pesar de empezar mal: "Yo nunca tiro la toalla".

A Germán, Gema y Camilla se les sumó Ángela Gimeno, ganadora de MasterChef 12. Los cuatro trabajaron en presencia de Miki Nadal y Lorena Castell, que vigilaron el cocinado, para que Pepe, Marta y Jordi pudieran hacer la cata a ciegas de todos los platos al final. En esta ocasión, las empanadillas debían ser dulces y Camilla se llevó una ajustada victoria con sólo un punto más que Ángela. La italiana venció y desde ese momento no se separó del brazalete, que le otorga el privilegio de poder contar con la ayuda del compañero que elija durante 25 minutos la primera vez que vaya a una prueba de eliminación, esta semana o la siguiente.

Para la prueba por equipos, MasterChef viajó hasta Valdemoro (Madrid) para visitar el Complejo de la Guardia Civil y rendir homenaje a este cuerpo. Camilla lideró al equipo azul, acompañada de Pepe, Carlota y Annie. El equipo rojo, por su parte, estuvo liderado por Germán, que en esta ocasión y en palabras de Jordi Cruz puso actitud pero el trabajo no le salió bien. Sin embargo, Camilla firmó una gran capitanía. Era su segunda vez a los mandos de un equipo y aprendió de los fallos de su anterior capitanía. El trabajo era complejo, ya que los platos diseñados por el chef Mario Sandoval exigieron la mejor versión de los aspirantes. Y las elaboraciones del equipo azul convencieron y los jueces destacaron la labor de Camilla. "Has trabajado con mas seguridad, más aplomo, más fuerza, más garra. Has sido una buen capitana", remarcó Pepe.