Camilla firma una gran remontada y gana el brazalete dorado en 'MasterChef 14': "Nunca tiro la toalla"

"Yo nunca tiro la toalla". Con esta declaración de intenciones, Camilla dejó claro en la carrera de las empanadillas de MasterChef 14 que siempre intenta dar su mejor versión y que rendirse no es una opción. Esta frase la pronunció mientras veía a Javier y Chambo delante de ella en la lucha por el brazalete dorado. Pero la remontada que hizo la aspirante italiana ya forma parte de la historia del programa. Te contamos todos los detalles.

Los aspirantes se dividieron en tres grupos. Y a Camilla le tocó competir contra Chambo y Javier. El jinete empezó lanzado y en la primera fase, con las empanadillas de jamón y queso como protagonistas, Javier fue el primero en terminar. Su empanadilla gustó y pasó de fase. Tras él, Chambo pasó minutos después, mientras que a Camilla le tocó repetir elaboración por falta de aceite caliente a la hora de freír.

Ya en la segunda estación de cocinado, Javier continuó con su buen hacer y pasó el primero a la última fase. De nuevo, le siguió Chambo. Y fue aquí cuando Camilla entendió que no debía tirar la toalla y confiar en un error de sus compañeros. La italiana aceleró esperando ese fallo. Y llegó. Con los tres en la última fase, teniendo que hacer empanadillas de atún, huevo y tomate. A Javier se le atragantó el huevo, ya que tenía que hacerlo hervido y lo hizo en revuelto. Le tocó repetir. Chambo por su parte tuvo que repetir por exceso de atún y falta de tomate.

Ángela Gimeno, competidora inesperada Con los tres igualados, Camilla no falló y terminó siendo la primera en terminar con esta tercera elaboración. "Esto no es como empieza, es como termina", destacó Pepe. Pero la cosa no terminó aquí. Feliz de ser la ganadora, a Camilla le faltaba enfrentarse a los ganadores de los otros dos grupos: Germán y Gema. Y todo ello con una invitada inesperada. Ángela Gimeno, ganadora de MasterChef 12, también participaría en este último cocinado, el que decidiría quién se llevaba el brazalete dorado. Camilla, Germán, Gema y Ángela trabajaron en presencia de Miki Nadal y Lorena Castell, que vigilaron el cocinado, para que Pepe, Marta y Jordi pudieran hacer la cata a ciegas de todos los platos al final. En esta ocasión, las empanadillas debían ser dulces y Camilla se llevó una ajustada victoria con sólo un punto más que Ángela. La italiana venció y desde ese momento no se separó del brazalete, que otorga el privilegio de podrá contar con la ayuda del compañero que elija durante 25 minutos la primera vez que vaya a una prueba de eliminación, esta semana o la siguiente.