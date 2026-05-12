Receta de empanadillas de chocolate y ricota de Camilla en MasterChef 14

En la primera prueba del séptimo programa de MasterChef 14, los jueces pusieron en juego el brazalete dorado en un reto marcado por la velocidad. La carrera de las empanadillas terminaban con una opción dulce y Camilla triunfó con su versión con chocolate y ricota. Aquí tienes el paso a paso.

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