Receta de empanadillas de chocolate y ricota de Camilla en MasterChef 14

En la primera prueba del séptimo programa de MasterChef 14, los jueces pusieron en juego el brazalete dorado en un reto marcado por la velocidad. La carrera de las empanadillas terminaban con una opción dulce y Camilla triunfó con su versión con chocolate y ricota. Aquí tienes el paso a paso.
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Receta de empanadillas de chocolate y ricota de Camilla en MasterChef 14Receta de empanadillas de chocolate y ricota de Camilla en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la masa de hojaldre:
- 200 g de harina de trigo
- 200 g de harina floja
- 8 g de sal
- 30 g de mantequilla
- 220 g de agua fría
- Para el relleno de la empanadilla:
- Media tableta de chocolate negro 70%
- 200 g de ricota
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- Para hacer la masa:
- Mezclar las dos harinas, la sal, el agua fría y la mantequilla en un recipiente.
- Cuando la mezcla empiece a homogeneizar, pasarla a la encima y amasar durante 15 minutos.
- La masa tiene que quedar firme y sin grumos, después, hacer una bola y colocarla en un bol tapada con un trapo.
- Dejar reposar media hora a temperatura ambiente.
- Luego, estirar la masa y con un molde, hacer los cortes para cada empanadilla.
- Para el relleno:
- Cortar en dados pequeños el queso ricota.
- Fundir el chocolate al baño María.
- Rellenar la masa de empanadilla con el queso y el chocolate. Cerrar la empanadilla.
- Hornear a 190º durante 20 minutos.
- Para la salsa:
- En un cazo, calentar las frutas, con un poco de agua y azúcar.
- Cuando la fruta este derretida e integrada con el agua y el azúcar, colar.
- Para el emplatado:
- Colocar las tres empanadillas en un plato alargado y acompañar con la salsa en un cuenco pequeño.