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Masterchef

Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14

  • El plato con el que Paloma logró recuperar el delantal blanco
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Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14
Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En su séptimo programa, MasterChef 14 visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí se celebró la repesca, donde Paloma triunfó con esta receta de buñuelo de morcilla con peras al vino, lo que le hizo recuperar el delantal blanco.

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Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el núcleo de morcilla:
  • 200 g de morcilla
  • Para el buñuelo:
  • 28 g de miel
  • 260 g de agua mineral
  • 120 g de azúcar blanca
  • 6 g de bicarbonato
  • 7 huevos frescos
  • 580 g de harina de trigo
  • Para las peras al vino:
  • 2 peras
  • 250 ml de vino tinto
  • 60 g de azúcar
  • Canela en rama
  • 1 tira de piel de naranja
  • Otros:
  • Hierbabuena
  1. Para el núcleo de morcilla:
  2. Deshacer la morcilla y congelar en moldes de semi esfera.
  3. Para el buñuelo de morcilla:
  4. Triturar todos los ingredientes, colar, introducir en un sifón.
  5. En un cazo rellenar hasta la mitad con la mezcla, poner media esfera de morcilla congelada.
  6. Terminar de rellenar el cazo y freír en abundante aceite.
  7. Para peras al vino tinto:
  8. Llevar a ebullición el vino tinto con el azúcar, la canela y la piel de naranja.
  9. Añadir la pera y cocer a fuego suave 15-20 minutos hasta que esté tierna.
  10. Colar, reducir ligeramente el líquido y reservar las peras napadas.
  11. Para la presentación:
  12. En un plato hondo, colocar las peras al vino tinto en la base, cortadas en brunoise.
  13. Napar con el gel de hierbabuena.
  14. Colocar el buñuelo de morcilla encima y terminar con un brote.
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