Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14

En su séptimo programa, MasterChef 14 visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí se celebró la repesca, donde Paloma triunfó con esta receta de buñuelo de morcilla con peras al vino, lo que le hizo recuperar el delantal blanco.
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Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el núcleo de morcilla:
- 200 g de morcilla
- Para el buñuelo:
- 28 g de miel
- 260 g de agua mineral
- 120 g de azúcar blanca
- 6 g de bicarbonato
- 7 huevos frescos
- 580 g de harina de trigo
- Para las peras al vino:
- 2 peras
- 250 ml de vino tinto
- 60 g de azúcar
- Canela en rama
- 1 tira de piel de naranja
- Otros:
- Hierbabuena
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- Para el núcleo de morcilla:
- Deshacer la morcilla y congelar en moldes de semi esfera.
- Para el buñuelo de morcilla:
- Triturar todos los ingredientes, colar, introducir en un sifón.
- En un cazo rellenar hasta la mitad con la mezcla, poner media esfera de morcilla congelada.
- Terminar de rellenar el cazo y freír en abundante aceite.
- Para peras al vino tinto:
- Llevar a ebullición el vino tinto con el azúcar, la canela y la piel de naranja.
- Añadir la pera y cocer a fuego suave 15-20 minutos hasta que esté tierna.
- Colar, reducir ligeramente el líquido y reservar las peras napadas.
- Para la presentación:
- En un plato hondo, colocar las peras al vino tinto en la base, cortadas en brunoise.
- Napar con el gel de hierbabuena.
- Colocar el buñuelo de morcilla encima y terminar con un brote.