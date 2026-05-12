Receta de buñuelo de morcilla con peras al vino de Paloma en MasterChef 14

En su séptimo programa, MasterChef 14 visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí se celebró la repesca, donde Paloma triunfó con esta receta de buñuelo de morcilla con peras al vino, lo que le hizo recuperar el delantal blanco.

Y si buscas otro tipo de platos para tus menús, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar la elaboración perfecta para sorprender a tus comensales.