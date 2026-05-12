Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14

En su séptimo programa, MasterChef visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí, los aspirantes trabajaron en un espectacular menú diseñado por el chef Mario Sandoval. Y la receta de trufa, cardo, huevo y chirivía fue de las que más gustaron a los comensales. Aquí te dejamos el paso a paso para su elaboración.
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Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la yema trufada:
- 4 yemas de huevo
- 2,4 g de trufa laminada
- 1,2 ml de aceite de oliva
- Para el puré de chirivía:
- 288 g de chirivía
- 292 g de patata
- 30 g de puerro
- 60 g de mantequilla
- 8 g de pimienta
- 3 g de sal
- 200 ml de agua
- 200 ml de leche
- Para el cardo:
- 80 g de cardo en conserva
- 20 ml de aceite de oliva
- 40 ml de vino
- 1 g de picada ajo perejil
- Para la demi glace:
- 1 cebolla
- 1/2 puerro
- 1 zanahoria
- 600 ml de vino tinto
- 600 ml de Oporto
- Tomillo
- Romero
- 1 cabeza de ajo
- Laurel
- 600 g de tendones
- 200 g de huesos de rodilla
- 800 g de carcasa de ave
- Maizena express oscura
- Otros:
- Brote de trigo
- Brote de zanahoria
- Brote de lentejuela
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- Para la yema trufada:
- Extender film en mesa y cortar cuadros de 15cm por 10 cm.
- Sobre el film colocar trufa laminada de 4 a 6 gramos.
- Poner unas gotas de aceite de oliva, posar la yema sobre la trufa.
- Agregar 2ml de aceite de oliva, cerrar el film en forma de saco, y atar con cuerda.
- Cocer la yema trufa durante 3 minutos y medio aproximadamente.
- Para el puré de chirivía:
- En un rondón, incorporar el aceite y pochar el puerro.
- Luego, añadir la pimienta, la sal, la nuez moscada y la chirivía, junto con la mantequilla haciendo reacción mallar.
- A continuación, incorporar la patata, y dejar cocer con el agua y la leche. Triturar.
- Para el cardo verde:
- Cortar en brunoise el cardo verde. En una sartén verter el aceite hasta punto humo, bajar el fuego y agregar el cardo.
- Saltear para que obtenga notas ahumadas. Agregar el vino, reducir, finalmente añadir la picada, y disolver fuera del fuego.
- Para la demi glace:
- En un rondón, dorar las verduras y las carnes, mojar con los vinos, reducir, mojar con agua y dejar cocer.
- Colar y dar textura con maizena express.
- Para la presentación:
- Situar una cucharada de puré de chirivía en el plato y sobre esto la yema trufada.
- Rodear el puré con la demi glace.
- Finalizar poniendo cardo aleatoriamente de una forma estética.