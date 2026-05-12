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Masterchef

Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14

  • Aprende a elaborar la demi glace perfecta para potenciar el sabor
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Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14
Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En su séptimo programa, MasterChef visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí, los aspirantes trabajaron en un espectacular menú diseñado por el chef Mario Sandoval. Y la receta de trufa, cardo, huevo y chirivía fue de las que más gustaron a los comensales. Aquí te dejamos el paso a paso para su elaboración.

Y si buscas otro tipo de platos para tus menús, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar la elaboración perfecta para sorprender a tus comensales.

Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la yema trufada:
  • 4 yemas de huevo
  • 2,4 g de trufa laminada
  • 1,2 ml de aceite de oliva
  • Para el puré de chirivía:
  • 288 g de chirivía
  • 292 g de patata
  • 30 g de puerro
  • 60 g de mantequilla
  • 8 g de pimienta
  • 3 g de sal
  • 200 ml de agua
  • 200 ml de leche
  • Para el cardo:
  • 80 g de cardo en conserva
  • 20 ml de aceite de oliva
  • 40 ml de vino
  • 1 g de picada ajo perejil
  • Para la demi glace:
  • 1 cebolla
  • 1/2 puerro
  • 1 zanahoria
  • 600 ml de vino tinto
  • 600 ml de Oporto
  • Tomillo
  • Romero
  • 1 cabeza de ajo
  • Laurel
  • 600 g de tendones
  • 200 g de huesos de rodilla
  • 800 g de carcasa de ave
  • Maizena express oscura
  • Otros:
  • Brote de trigo
  • Brote de zanahoria
  • Brote de lentejuela
  1. Para la yema trufada:
  2. Extender film en mesa y cortar cuadros de 15cm por 10 cm.
  3. Sobre el film colocar trufa laminada de 4 a 6 gramos.
  4. Poner unas gotas de aceite de oliva, posar la yema sobre la trufa.
  5. Agregar 2ml de aceite de oliva, cerrar el film en forma de saco, y atar con cuerda.
  6. Cocer la yema trufa durante 3 minutos y medio aproximadamente.
  7. Para el puré de chirivía:
  8. En un rondón, incorporar el aceite y pochar el puerro.
  9. Luego, añadir la pimienta, la sal, la nuez moscada y la chirivía, junto con la mantequilla haciendo reacción mallar.
  10. A continuación, incorporar la patata, y dejar cocer con el agua y la leche. Triturar.
  11. Para el cardo verde:
  12. Cortar en brunoise el cardo verde. En una sartén verter el aceite hasta punto humo, bajar el fuego y agregar el cardo.
  13. Saltear para que obtenga notas ahumadas. Agregar el vino, reducir, finalmente añadir la picada, y disolver fuera del fuego.
  14. Para la demi glace:
  15. En un rondón, dorar las verduras y las carnes, mojar con los vinos, reducir, mojar con agua y dejar cocer.
  16. Colar y dar textura con maizena express.
  17. Para la presentación:
  18. Situar una cucharada de puré de chirivía en el plato y sobre esto la yema trufada.
  19. Rodear el puré con la demi glace.
  20. Finalizar poniendo cardo aleatoriamente de una forma estética.
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