Receta de trufa, cardo, huevo y chirivía de MasterChef 14

Para la yema trufada:

4 yemas de huevo

2,4 g de trufa laminada

1,2 ml de aceite de oliva

Para el puré de chirivía:

288 g de chirivía

292 g de patata

30 g de puerro

60 g de mantequilla

8 g de pimienta

3 g de sal

200 ml de agua

200 ml de leche

Para el cardo:

80 g de cardo en conserva

20 ml de aceite de oliva

40 ml de vino

1 g de picada ajo perejil

Para la demi glace:

1 cebolla

1/2 puerro

1 zanahoria

600 ml de vino tinto

600 ml de Oporto

Tomillo

Romero

1 cabeza de ajo

Laurel

600 g de tendones

200 g de huesos de rodilla

800 g de carcasa de ave

Maizena express oscura

Otros:

Brote de trigo

Brote de zanahoria

Brote de lentejuela

Para la yema trufada: Extender film en mesa y cortar cuadros de 15cm por 10 cm. Sobre el film colocar trufa laminada de 4 a 6 gramos. Poner unas gotas de aceite de oliva, posar la yema sobre la trufa. Agregar 2ml de aceite de oliva, cerrar el film en forma de saco, y atar con cuerda. Cocer la yema trufa durante 3 minutos y medio aproximadamente. Para el puré de chirivía: En un rondón, incorporar el aceite y pochar el puerro. Luego, añadir la pimienta, la sal, la nuez moscada y la chirivía, junto con la mantequilla haciendo reacción mallar. A continuación, incorporar la patata, y dejar cocer con el agua y la leche. Triturar. Para el cardo verde: Cortar en brunoise el cardo verde. En una sartén verter el aceite hasta punto humo, bajar el fuego y agregar el cardo. Saltear para que obtenga notas ahumadas. Agregar el vino, reducir, finalmente añadir la picada, y disolver fuera del fuego. Para la demi glace: En un rondón, dorar las verduras y las carnes, mojar con los vinos, reducir, mojar con agua y dejar cocer. Colar y dar textura con maizena express. Para la presentación: Situar una cucharada de puré de chirivía en el plato y sobre esto la yema trufada. Rodear el puré con la demi glace. Finalizar poniendo cardo aleatoriamente de una forma estética.