Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14

Para el gel frío de limón:

150 g de zumo de limón

150 g de zumo de lima

50 g de azúcar

3 hojas de gelatina

Para la tierra de naranja:

100 g de harina de trigo

100 g de azúcar moreno

75 g de mantequilla

Ralladura de naranja

Para el sorbete de lima:

300 g de zumo de limón

300 g de zumo de lima

220 g de azúcar

10 g de glucosa

Ralladura de limón

Para el limón de escarchado:

Zeste de limón

100 g de T.P.T.

Para la esponja de ginebra:

250 g de azúcar

125 g de agua

200 g de ginebra

7 g de gelatina

140 g de clara de huevo pasteurizada

Bayas de enebro

Para el gel frio de limón: Formar una gelatina y triturar hasta conseguir una textura uniforme. Para el crumble de naranja: Mezclar los ingredientes y hornear a 180 grados. Para el sorbete de lima: Turbinar todo menos la ralladura, añadir la misma, congelar y rallar con tenedor en el momento del pase. Para el limón escarchado: Blanquear el zeste en agua y cocinar después una hora en el tpt. Para la esponja de ginebra: Hacer un jarabe a 118 grados con agua y azúcar. Montar las claras y añadir a hilo el jarabe. Hacer una gelatina con la ginebra, cortar en dados y añadir a la mezcla junto con las bayas de enebro. Congelar en gastro. Cortar con corta pastas para dar la forma antes del pase. Para el emplatado: Situar una línea de crumble en el plato, sobre este la esponja de ginebra, rellenar con el gel, sobre este, situar el sorbete y el zeste de limón.