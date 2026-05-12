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Masterchef

Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14

  • El postre cítrico con la firma de Mario Sandoval para MasterChef 14
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Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14
Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En su séptimo programa, MasterChef visitó el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). Y allí, los aspirantes trabajaron en un espectacular menú diseñado por el chef Mario Sandoval. Y este postre cítrico encantó a los comensales. Aquí te dejamos el paso a paso para su elaboración.

Y si buscas otro tipo de platos para tus menús, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar la elaboración perfecta para sorprender a tus comensales.

Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14Receta de sorbete de lima con tierra de naranja de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el gel frío de limón:
  • 150 g de zumo de limón
  • 150 g de zumo de lima
  • 50 g de azúcar
  • 3 hojas de gelatina
  • Para la tierra de naranja:
  • 100 g de harina de trigo
  • 100 g de azúcar moreno
  • 75 g de mantequilla
  • Ralladura de naranja
  • Para el sorbete de lima:
  • 300 g de zumo de limón
  • 300 g de zumo de lima
  • 220 g de azúcar
  • 10 g de glucosa
  • Ralladura de limón
  • Para el limón de escarchado:
  • Zeste de limón
  • 100 g de T.P.T.
  • Para la esponja de ginebra:
  • 250 g de azúcar
  • 125 g de agua
  • 200 g de ginebra
  • 7 g de gelatina
  • 140 g de clara de huevo pasteurizada
  • Bayas de enebro
  1. Para el gel frio de limón:
  2. Formar una gelatina y triturar hasta conseguir una textura uniforme.
  3. Para el crumble de naranja:
  4. Mezclar los ingredientes y hornear a 180 grados.
  5. Para el sorbete de lima:
  6. Turbinar todo menos la ralladura, añadir la misma, congelar y rallar con tenedor en el momento del pase.
  7. Para el limón escarchado:
  8. Blanquear el zeste en agua y cocinar después una hora en el tpt.
  9. Para la esponja de ginebra:
  10. Hacer un jarabe a 118 grados con agua y azúcar. Montar las claras y añadir a hilo el jarabe.
  11. Hacer una gelatina con la ginebra, cortar en dados y añadir a la mezcla junto con las bayas de enebro. Congelar en gastro.
  12. Cortar con corta pastas para dar la forma antes del pase.
  13. Para el emplatado:
  14. Situar una línea de crumble en el plato, sobre este la esponja de ginebra, rellenar con el gel, sobre este, situar el sorbete y el zeste de limón.
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