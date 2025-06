El informe del apagón confirma una "sobretensión" con origen "multifactorial": "No había suficiente capacidad de regular"

El informe de la investigación sobre las causas del apagón del 28 de abril confirma que se produjo un "fenómeno de sobretensiones" con origen "multifactorial". Así lo ha afirmado este martes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras elevarlo al Consejo de Ministros. "No había suficiente capacidad de regular tensión", ha dicho en la rueda de prensa, en la que ha achacado el problema tanto a una "mala planificación" del operador del sistema, Red Eléctrica, como a las compañías generadoras, que en algunos casos se desconectaron "de manera indebida" y pese a estar retribuidas "económicamente" para llevar a cabo esa tarea.

"Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma. O una combinación de ambas. Lo que sí podemos afirmar es que no fue porque faltaran en el país, había parque de generación disponible suficiente para responder", ha dicho.

Aagesen ha explicado también que no existe evidencia de "ciberataque" en el origen del 'cero energético', ni en Red Eléctrica ni en el resto de niveles del sistema eléctrico, aunque la investigación ha servido para detectar "vulnerabilidades" y "carencias" en las medidas de seguridad no relacionadas con esta crisis.

En definitiva, el informe fija como causa del cero peninsular de tensión, "con toda probabilidad", a una combinación de condiciones que llevaron el sistema hasta el punto de que desencadenó una "reacción en cadena" de sobretensión, no habiéndose identificado un “fallo único” que pueda explicar por sí solo la caída del sistema.

El documento, elaborado por el Comité creado específicamente para ello bajo la dirección del Ministerio, ha sido aprobado en el mismo día por el Consejo de Seguridad Nacional y se ha publicado este martes por la noche, con la información confidencial anonimizada. La ministra lo detallará a los grupos en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.

01.52 min El Gobierno explica algunas de las claves tras el apagón masivo

Una oscilación "atípica" y la reacción que llevó a la sobretensión En su comparecencia, Aagesen ha vuelto a describir de manera pormenorizada, fase a fase, el 'cero nacional' del 28 de abril. Entonces, ha señalado que a las 12:03 horas se produjo la primera oscilación en el sistema, una oscilación "atípica", que vibró "más de lo normal", y cuyo origen se sitúa en la Península Ibérica, aunque pudo sentirse también en Francia y en Alemania. Las medidas del operador del sistema sirvieron para "amortiguar" esa oscilación, que a las 12:16 horas vuelve a aparecer con una "amplitud mucho menor". Solo tres minutos más tarde, a las 12:19 horas, aparece una nueva que obliga al sistema a volver a activar las medidas. "Todas estas medidas son eficaces pero a su vez tienen un efecto negativo sobre la tensión en el sistema", ha explicado la ministra. Para poder responder a las incidencias, Red Eléctrica ordena conectar una nueva central en la zona sur, pero esta "necesita una hora y media" para activarse y no llega a tiempo para impedir el apagón. "El operador del sistema también detecta que las centrales que estaban disponibles para controlar la tensión y que habían sido programadas para ello, por restricciones técnicas, no estaban regulando tensión según lo previsto por la normativa", ha continuado. En ese momento, el sistema sufre una subida de tensiones de forma "rápida, sostenida y lineal" y en apenas 21 segundos comienzan a producirse desconexiones de plantas. Las primeras, en Granada, Badajoz y Sevilla, provocan un "efecto cascada" de sobretensión que se va extendiendo a otras de Huelva, Sevilla, Cáceres y Badajoz. Sobre esto, el informe concluye: "Algunas de estas desconexiones ocurrieron de manera indebida, otras sí desconectaron, a la vista de la información disponible, dentro de los límites autorizados para proteger sus instalaciones". ““

Las eléctricas culpan a Red Eléctrica Tras la comparecencia de Aagesen, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha coincidido con el diagnóstico de la ministra, que identifica como causa principal del cero eléctrico un problema de control de tensión, pero han subrayado que la responsabilidad de garantizar dicho control recae en Red Eléctrica. En un comunicado, la asociación asegura tener evidencias de que las centrales de generación de sus socios "han cumplido con los requerimientos regulatorios en materia de control de tensión" y han llegado a operar incluso "por encima de sus obligaciones regulatorias para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico". Para Aelec, el 28 de abril Red Eléctrica de España disponía de los recursos suficientes para garantizar la tensión, incluidas las centrales síncronas que, como indica la asociación, "decidió no despachar". "Optó por gestionar la tensión con una capacidad síncrona limitada y un reparto geográfico desequilibrado, lo que dejó al sistema en una situación de vulnerabilidad", señala en el comunicado. Además, han querido señalar algunas cuestiones que aún están por esclarecer y que, a su juicio, tienen relevancia para analizar correctamente los hechos: "la operación de la interconexión con Francia, la distribución geográfica de la generación síncrona o los criterios aplicados por Red Eléctrica para el despacho de los ciclos combinados".

Un real decreto ley para que "no vuelva a ocurrir" Ante esta situación, la vicepresidenta ha anunciado que llevará la próxima semana al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para que un apagón como el del 28 de abril "no vuelva a ocurrir". Entre ellas, ha señalado que el Gobierno quiere reforzar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los agentes del sistema eléctrico, acelerar la puesta en marcha de la Comisión Nacional de la Energía y aumentar los recursos para el control de la sobretensión. Y es que España, "al ser un país periférico", está más expuesta a las oscilaciones de la red europea. Asimismo, Aagesen ha urgido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a actualizar el procedimiento para el control de la tensión para que Red Eléctrica lo implemente y pueda regular la "tensión dinámica", propia de un sistema con un creciente peso de las energías renovables. "Permitirá que todas las instalaciones de generación renovable también puedan regular esa tensión", ha dicho, una mejora que revertirá en la capacidad del sistema, pero también en un menor impacto en los consumidores. Finalmente, ha planteado otras medidas como aumentar el uso de la tecnología en el control de la tensión y redoblar los esfuerzos para conseguir las interconexiones con el continente europeo, una "demanda histórica" que acumula "años de incumplimiento" y para lo que se ha pedido el apoyo de la Comisión Europea. En materia de ciberseguridad, se ha comprometido a acelerar la trasposición de la directiva europea, aprovechar los servicios del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), desarrollar un sistema de detección y control de incidencias. El informe, además, propone medidas técnicas clave que las organizaciones deben implementar, destacando un enfoque integral que combine gestión proactiva de riesgos, controles de acceso estrictos y sistemas de supervisión continua. Complementariamente, subraya la importancia de mantener actualizaciones de seguridad oportunas y programas continuos de capacitación del personal para contrarrestar amenazas como phishing e ingeniería social, conformando así una estrategia de defensa en profundidad. Entre las propuestas del informe se incluye igualmente la creación de un Plan de Respuesta a Ciber Incidentes (involucrando operaciones y seguridad física). "Este plan debe incluir procedimientos para aislamiento rápido de sistemas comprometidos, comunicación interna y externa (por ejemplo, cómo notificar a autoridades y clientes en caso de interrupciones), y recuperación escalonada del servicio", especifica.