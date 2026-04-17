La CNMC abre expedientes sancionadores por "indicios de infracción" tras su investigación sobre el apagón
- Detecta incumplimientos del algunas compañías en la red eléctrica, pero no les atribuye la causa del apagón
- Asegura que tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" tras llevar a cabo su investigación sobre el apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Fuentes de la vicepresidencia tercera del Gobierno han puntualizado a RTVE su "respeto absoluto" a los procedimientos establecidos.
En su investigación, el organismo ha detectado incumplimientos del algunas compañías en la red eléctrica, pero no les atribuye la causa del apagón, que en su opinión "tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema".
Como es habitual, Competencia no ha revelado el nombre de las empresas investigadas. No obstante, ha señalado que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.
Competencia detecta "diversos indicios de incumplimiento"
Tras el incidente, la CNMC inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.
Como resultado de las investigaciones, el regulador ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".
No obstante, ha añadido, los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".
Cabe recordar que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción.