La CNMC abre expedientes sancionadores por "indicios de infracción" tras su investigación sobre el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" tras llevar a cabo su investigación sobre el apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Fuentes de la vicepresidencia tercera del Gobierno han puntualizado a RTVE su "respeto absoluto" a los procedimientos establecidos.

En su investigación, el organismo ha detectado incumplimientos del algunas compañías en la red eléctrica, pero no les atribuye la causa del apagón, que en su opinión "tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema".

Como es habitual, Competencia no ha revelado el nombre de las empresas investigadas. No obstante, ha señalado que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.