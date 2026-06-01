El PSOE muestra "tranquilidad y colaboración con la Justicia": "Lo que no encontró la UCO es lo que encontró en Génova"
- Este domingo Sánchez prometió "contundencia" ante los "infundios" de la "derecha marrullera" para "derribar el Gobierno"
La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado este lunes que el partido ha actuado con "contundencia, transparencia y colaboración total con la Justicia" en el caso de Leire Díez, al tiempo que ha querido marcar distancia con lo que pasó con el PP cuando el caso Gürtel: "Lo que no encontró la UCO (en Ferraz) es lo que encontró en Génova", ha subrayado.
Lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, la primera que se produce tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz el pasado miércoles para requerir información vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Ya este domingo, el líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometió "contundencia" ante los "infundios" de lo que calificó de "derecha marrullera" y sus "malas artes" para "derribar el Gobierno".
Se trata también de la primera Ejecutiva socialista a la que asiste la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tras las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que fue la candidata socialista y en las que el PSOE retrocedió dos escaños.
Mínguez ha subrayado que en esta segunda ocasión que la UCO ha entrado en Ferraz "no encontró" lo que en la sede de los 'populares', donde "mientras entraban por la puerta, salían los papeles por la ventana" o se "destruían los discos duros".
Además, ha sostenido que en el PSOE son los "primeros interesados en saber qué pasó". "La diferencia es clara. No somos iguales los unos y los otros", ha insistido.
Por ello, ha advertido que los socialistas no van a aceptar "ni media lección del PP, el único partido condenado por corrupción en España". En este sentido, ha asegurado que "Gürtel hubo una, que es del PP" y de la misma manera, "Kitchen solo hay una y se está juzgando ahora".
Asimismo Mínguez ha puntualizado que lo que afecta al PSOE son "investigaciones" y "no son condenas", por lo que ha pedido "dejar trabajar a la Justicia".
Para la dirigente socialista, en las investigaciones en marcha hay "intereses claros para derrumbar la acción de un Gobierno". "Lo vemos desde 2023, todavía hay algunos que no lo han superado", ha incidido en alusión al resultado de las elecciones generales de ese año.
Sumar pide a su socio actitud firme
Por su parte, Sumar ha evitado cargar contra el presidente del Gobierno, aunque ha reclamado a su socio en el Ejecutivo tener una actitud firme ante comportamientos poco éticos o alejados de la ejemplaridad que requiere un representante político.
Asimismo ha rechazado que la legislatura esté "muerta", como dice el PNV, y ha afirmado que "mientras haya medidas concretas para la gente, hay legislatura para rato". En opinión de la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, si no fuera por el "ruido mediático" de los casos de corrupción que cercan al PSOE probablemente el foco estaría puesto en las medidas del Gobierno.
Hernández ha valorado positivamente que Sánchez vaya a acudir a dar explicaciones al Congreso -algo que se prevé para finales de junio-, porque así lo exigía Sumar.
Sin embargo, Podemos se ha mostrado mucho más crítico. Y es que para el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la situación que vive el Gobierno es "insostenible", por lo que ha criticado la "tardanza" en la fecha de comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.
Además, ha reprochado al PSOE que hable de "lawfare" en casos judiciales que no lo son. Según Fernández, el PSOE "no ha aceptado la gravedad de la situación" y ha realizado afirmaciones sobre el caso Leire Díez que eran "falsas". "Existen sospechas fundadas de corrupción", ha sostenido Fernández.
Por ello, Fernández ha defendido que Sánchez tendría que haber comparecido "con urgencia" en el Congreso para responder a "cuestiones que ahora mismo están en la mente de la ciudadanía progresista de este país que no tolera a la corrupción".