El PSOE muestra "tranquilidad y colaboración con la Justicia": "Lo que no encontró la UCO es lo que encontró en Génova"

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado este lunes que el partido ha actuado con "contundencia, transparencia y colaboración total con la Justicia" en el caso de Leire Díez, al tiempo que ha querido marcar distancia con lo que pasó con el PP cuando el caso Gürtel: "Lo que no encontró la UCO (en Ferraz) es lo que encontró en Génova", ha subrayado.

Lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, la primera que se produce tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz el pasado miércoles para requerir información vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Ya este domingo, el líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometió "contundencia" ante los "infundios" de lo que calificó de "derecha marrullera" y sus "malas artes" para "derribar el Gobierno".

Se trata también de la primera Ejecutiva socialista a la que asiste la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tras las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que fue la candidata socialista y en las que el PSOE retrocedió dos escaños.

Mínguez ha subrayado que en esta segunda ocasión que la UCO ha entrado en Ferraz "no encontró" lo que en la sede de los 'populares', donde "mientras entraban por la puerta, salían los papeles por la ventana" o se "destruían los discos duros".

Además, ha sostenido que en el PSOE son los "primeros interesados en saber qué pasó". "La diferencia es clara. No somos iguales los unos y los otros", ha insistido.

Por ello, ha advertido que los socialistas no van a aceptar "ni media lección del PP, el único partido condenado por corrupción en España". En este sentido, ha asegurado que "Gürtel hubo una, que es del PP" y de la misma manera, "Kitchen solo hay una y se está juzgando ahora".

Asimismo Mínguez ha puntualizado que lo que afecta al PSOE son "investigaciones" y "no son condenas", por lo que ha pedido "dejar trabajar a la Justicia".

Para la dirigente socialista, en las investigaciones en marcha hay "intereses claros para derrumbar la acción de un Gobierno". "Lo vemos desde 2023, todavía hay algunos que no lo han superado", ha incidido en alusión al resultado de las elecciones generales de ese año.