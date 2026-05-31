El PP sitúa al PSOE en la segunda fase del duelo, la "ira": "La última es la aceptación y, cuanto antes, mejor para todos"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dado "ánimos" de forma irónica al Gobierno y el PSOE en su "duelo" por los casos de corrupción que les salpican: "Están en la segunda fase del duelo. Primero está la negación, luego está la ira y la última de todas va a ser la aceptación. Cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras visitar la localidad madrileña de Parla, donde ha visitado viviendas okupadas, desde donde ha reivindicado la ley antiokupa del PP "aprobada en el Senado desde hace dos años" y que ha estado "enterrada" por culpa, ha dicho, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Respecto al Gobierno, ha criticado la actitud de ministros como el de Transportes, Oscar Puente, quien "ha lanzado dos sospechas" según Ezcurra: que el PP tiene "información privilegiada" y que en España "se está dando un golpe de Estado". Todo, en un mes en el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y en el que la justicia sospecha que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pidió a la militante Leire Díez torpedear las investigaciones judiciales.

Preguntada por el 'caso Kitchen', que está siendo juzgado y que afecta al Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vicesecretaria ha afirmado que la opinión del PP es "que todas las personas que cometan un delito deben pagar por él, que los juicios tienen que ser justos y que no hay que atacar a los jueces y tribunales de este país". En este sentido, ha insistido en que "no lo debe hacer nadie, pero particularmente quien menos debe hacerlo es el Gobierno".

Insiste en que la responsabilidad de la moción de censura es de los socios de Sánchez Por último, respecto a la posibilidad de que el Partido Popular impulse una moción de censura al Gobierno, ha incidido en que eso lo tienen que responder los socios de Sánchez, "que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo". Sánchez promete contundencia ante los "infundios" de la "derecha marrullera" y pide tiempo: "Hasta 2027 y más allá" ROCÍO GIL GRANDE Ezcurra se ha pronunciado así el mismo día que Sánchez se ha dirigido por primera vez a la militancia socialista, durante el 27 Congreso de las Juventudes Socialistas, tras la entrada de la UCO en Ferraz esta semana. En su intervención, Sánchez ha criticado las "malas artes" de la "derecha marrullera" para derribar al Gobierno y les ha avisado: "Ante los infundios responderemos con contundencia". Pero otro socialista, el castellano-manchego Emiliano García-Page, ha vuelto a ser crítico con la actitud del Ejecutivo lanzando una defensa "cerrada" de las instituciones judiciales y asegurando que "el hecho de que algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido".