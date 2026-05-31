Sánchez promete contundencia ante los "infundios" de la "derecha marrullera" y pide tiempo: "Hasta 2027 y más allá"
- El presidente admite que el socialismo puede "tropezarse" pero dice que "nunca" da la batalla por perdida
- Este lunes se cumplen ocho años de su Presidencia tras la moción de censura contra Rajoy en 2018 por corrupción
Pedro Sánchez, a punto de cumplir ocho años este lunes como presidente del Gobierno, pide "tiempo" para cumplir con su agenda de gobierno "hasta 2027 y más allá". En un momento crítico para su Ejecutivo por los casos de corrupción que le salpican, ha admitido que el socialismo puede "tropezarse" pero que "nunca" da la batalla por perdida. Dicho esto, ha avisado a la "derecha marrullera" y sus "malas artes" para "derribar al Gobierno": "Ante los infundios responderemos con contundencia".
Sánchez se ha pronunciado así en su intervención durante el 27 Congreso de las Juventudes Socialistas en un final de mes en el que la justicia ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y ha detectado una supuesta operación encargada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a la militante Leire Díez para torpedear las investigaciones judiciales relativas al Partido Socialista. Casos que se suman a otros ya existentes como los vinculados al exministro José Luis Ábalos y Koldo García o a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.
Sin hacer mención explícita a éstos, ha querido decir “una cosa alta y clara”, y es que cada vez que ha habido “un comportamiento que no se ha adecuado” a los valores socialistas y democráticos, el PSOE ha “actuado con contundencia”, la misma que ha prometido ante los “infundios”: “No vamos a permitir que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar el Gobierno progresista con sus malas artes”.
Hasta la fecha y pese a las 4.000 páginas del sumario del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre Zapatero y los dos informes de la UDEF, Sánchez ha mantenido su apoyo al expresidente del Gobierno, a quien no ha mencionado directamente en su intervención de este domingo.
Defiende seguir gobernando porque España "vive su mejor momento"
"Nosotros no negamos los problemas", ha manifestado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que los socialistas las han afrontado "todas, internas y externas". Pero ha dicho que no se puede negar la realidad de un país "que vive su mejor momento" de la democracia.
Ha hecho balance de los ocho años desde la moción de censura con la que tumbó el gobierno de Mariano Rajoy y se erigió presidente en 2018 para mirar este tiempo con "perspectiva".
"No se puede negar la cuenta de resultados del Gobierno de coalición progresista porque llevamos ocho años avanzando y os digo una cosa", ha proseguido el secretario general de los socialistas, que ha avisado de que lo que quiere hacer esta "oposición marrullera" de PP y Vox "es hacer que España frene o retroceda".
"Que no cuenten con nosotros, vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir haciendo avanzar a España hasta 2027 y más allá", ha incidido Sánchez, que en el pasado ha manifestado reiteradamente su intención de volver a presentarse a las elecciones generales del próximo año.
En su intervención, ha repetido en múltiples ocasiones la palabra "tiempo", el que se necesita "para que esas transformaciones enraícen". Y ha prometido seguir gobernando con "determinación" y "autonomía".
Critica el "grito de desesperación" de Aznar, un presidente "sobreestimado"
El jefe del Ejecutivo ha dicho que "la ultraderecha política y mediática" no conoce al PSOE. "El socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano. Podemos tener esos tropiezos pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos", ha manifestado ante el aplauso de los asistentes.
Por eso, ha cargado contra el "quien pueda hacer que haga" del expresidente José María Aznar, que a su juicio "no deja de ser un do de pecho desafinado de un personaje que siempre se ha sobreestimado". Un presidente que, a su juicio, lo único que aportó a la política española fue la corrupción, como refleja la prisión para su "milagro económico" (el exministro Rodrigo Rato), "la gran mentira del 11M" y el incorporar a España "a la guerra ilegal de Irak".
Aznar, ha incidido, "nada tiene de qué presumir". Por eso, ha incidido en que sus palabras son "un grito de desesperación y frustración" y "una proclama profundamente antidemocrática", porque en una democracia como la española, ha incidido, quien gobierna "es quien más votos suma y no quien busca atajos".
Con todo, ha remarcado su mensaje: "Los marrulleros, con sus maniobras y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá". "Ser presidente del mejor país del mundo es un honor. Ser secretario general del PSOE, que hace a nuestro país más grande, es el mayor orgullo que se puede tener. A por ellos", ha concluido.