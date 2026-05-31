Sánchez promete contundencia ante los "infundios" de la "derecha marrullera" y pide tiempo: "Hasta 2027 y más allá"

Pedro Sánchez, a punto de cumplir ocho años este lunes como presidente del Gobierno, pide "tiempo" para cumplir con su agenda de gobierno "hasta 2027 y más allá". En un momento crítico para su Ejecutivo por los casos de corrupción que le salpican, ha admitido que el socialismo puede "tropezarse" pero que "nunca" da la batalla por perdida. Dicho esto, ha avisado a la "derecha marrullera" y sus "malas artes" para "derribar al Gobierno": "Ante los infundios responderemos con contundencia".

Sánchez se ha pronunciado así en su intervención durante el 27 Congreso de las Juventudes Socialistas en un final de mes en el que la justicia ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y ha detectado una supuesta operación encargada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a la militante Leire Díez para torpedear las investigaciones judiciales relativas al Partido Socialista. Casos que se suman a otros ya existentes como los vinculados al exministro José Luis Ábalos y Koldo García o a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

Sin hacer mención explícita a éstos, ha querido decir “una cosa alta y clara”, y es que cada vez que ha habido “un comportamiento que no se ha adecuado” a los valores socialistas y democráticos, el PSOE ha “actuado con contundencia”, la misma que ha prometido ante los “infundios”: “No vamos a permitir que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar el Gobierno progresista con sus malas artes”.

Hasta la fecha y pese a las 4.000 páginas del sumario del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre Zapatero y los dos informes de la UDEF, Sánchez ha mantenido su apoyo al expresidente del Gobierno, a quien no ha mencionado directamente en su intervención de este domingo.

Defiende seguir gobernando porque España "vive su mejor momento" "Nosotros no negamos los problemas", ha manifestado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que los socialistas las han afrontado "todas, internas y externas". Pero ha dicho que no se puede negar la realidad de un país "que vive su mejor momento" de la democracia. Ha hecho balance de los ocho años desde la moción de censura con la que tumbó el gobierno de Mariano Rajoy y se erigió presidente en 2018 para mirar este tiempo con "perspectiva". "No se puede negar la cuenta de resultados del Gobierno de coalición progresista porque llevamos ocho años avanzando y os digo una cosa", ha proseguido el secretario general de los socialistas, que ha avisado de que lo que quiere hacer esta "oposición marrullera" de PP y Vox "es hacer que España frene o retroceda". "Que no cuenten con nosotros, vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir haciendo avanzar a España hasta 2027 y más allá", ha incidido Sánchez, que en el pasado ha manifestado reiteradamente su intención de volver a presentarse a las elecciones generales del próximo año. En su intervención, ha repetido en múltiples ocasiones la palabra "tiempo", el que se necesita "para que esas transformaciones enraícen". Y ha prometido seguir gobernando con "determinación" y "autonomía".