Sánchez solicita comparecer en el Congreso tras la imputación de Zapatero y la investigación del caso Leire Díez
- Fuentes del Congreso precisan que la comparecencia se dará tras la visita del papa y el Consejo Europeo de junio
- ERC, Podemos, BNG y Compromís también habían pedido que Sánchez compareciera en la Cámara Baja
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para "informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo", según han avanzado fuentes de La Moncloa. Esta solicitud llega después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los requerimientos de información de este miércoles en la sede del PSOE vinculados al caso Leire Díez.
Esta comparecencia todavía no está agendada, pero fuentes del Congreso precisan que se dará después de la visita del papa León XIV a nuestro país (del 6 al 12 de junio) y del Consejo Europeo que está previsto para los días 18 y 19 de junio en Bruselas. De este modo, una fecha en la que se podrían escuchar las explicaciones del presidente en el hemiciclo es la semana del 22 de junio. Eso también implica que la comparecencia será después de la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, que le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Al mismo tiempo que se ha conocido la comparecencia de Pedro Sánchez, varios de los socios de investidura han solicitado también explicaciones del jefe del Ejecutivo. Han sido ERC, Podemos, BNG y Compromís quienes han registrado en el Congreso la petición para que el presidente se pronuncie sobre las "nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno".
El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que era necesario y urgente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso con explicaciones tras el "auto demoledor" sobre el caso Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"Necesitamos que el presidente nos explique qué actividades hacían su exsecretario de Organización (Santos Cerdán), la actual gerente del PSOE (Ana María Fuentes) y la exmilitante socialista Leire Díez, y si él era consciente de ello", ha apostillado en declaraciones remitidas a los medios.
Sánchez no ve "motivos" para retirar su apoyo a Zapatero
Pedro Sánchez ha prometido "colaboración" con los tribunales tras los requerimientos de información en la sede del PSOE y registros por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como ha manifestado que no ve "motivo" para retirar su apoyo al expresidente Zapatero, relacionado con el caso Plus Ultra. Desde Roma esta misma semana, Sánchez ha asegurado que "no resta importancia ni gravedad" a lo que está ocurriendo.
Más concretamente, y sobre Zapatero, ha remarcado que no ve "elementos para que ahora mismo se tenga que hacer un cambio de posición por parte del PSOE o del Gobierno”, al confirmar que se ha leído el auto de imputación y ha podido "conocer a través de los medios el extenso sumario" sobre el caso.
En estas últimas horas, la parte socialista del Gobierno ha ido más allá y ha hecho hincapié en que que hay un intento por "derribar" a Sánchez tras la sucesión de causas judiciales en su entorno. Así lo ha denunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha sostenido que "en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en informaciones privilegiadas y determinadas acciones para derribar al Gobierno".
Los socios elevan el tono contra el PSOE y Pedro Sánchez
Los socios de investidura del Gobierno han elevado el tono estos últimos días tras conocer los casos que acechan al PSOE. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que la legislatura "ha llegado a su fin" y ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales "este año", pues, ha asegurado, es lo que "el interés general demanda" tras los últimos casos de presunta corrupción conocidos que cercan al PSOE, pero ha reiterado que no está encima de la mesa de su partido una moción de censura y no la contempla.
Por su parte, desde Junts, su diputado en el Congreso Josep Maria Cruset ha asegurado que el PSOE tiene "pánico" a unas elecciones generales y que el PP no impulsa una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque quiere que "la situación se complique".
Y en declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido de que "lo que libra al Gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor", pues, en su opinión, "todo el mundo sabe lo que es Feijóo y (Santiago) Abascal". No obstante, ha reclamado "explicaciones detalladas" del presidente del Gobierno en el Congreso. "Lo del silencio le servía a Mariano Rajoy, a la derecha", ha avisado.