Sánchez solicita comparecer en el Congreso tras la imputación de Zapatero y la investigación del caso Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para "informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo", según han avanzado fuentes de La Moncloa. Esta solicitud llega después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los requerimientos de información de este miércoles en la sede del PSOE vinculados al caso Leire Díez.

Esta comparecencia todavía no está agendada, pero fuentes del Congreso precisan que se dará después de la visita del papa León XIV a nuestro país (del 6 al 12 de junio) y del Consejo Europeo que está previsto para los días 18 y 19 de junio en Bruselas. De este modo, una fecha en la que se podrían escuchar las explicaciones del presidente en el hemiciclo es la semana del 22 de junio. Eso también implica que la comparecencia será después de la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, que le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Al mismo tiempo que se ha conocido la comparecencia de Pedro Sánchez, varios de los socios de investidura han solicitado también explicaciones del jefe del Ejecutivo. Han sido ERC, Podemos, BNG y Compromís quienes han registrado en el Congreso la petición para que el presidente se pronuncie sobre las "nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno".

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que era necesario y urgente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso con explicaciones tras el "auto demoledor" sobre el caso Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Necesitamos que el presidente nos explique qué actividades hacían su exsecretario de Organización (Santos Cerdán), la actual gerente del PSOE (Ana María Fuentes) y la exmilitante socialista Leire Díez, y si él era consciente de ello", ha apostillado en declaraciones remitidas a los medios.

Sánchez no ve "motivos" para retirar su apoyo a Zapatero Pedro Sánchez ha prometido "colaboración" con los tribunales tras los requerimientos de información en la sede del PSOE y registros por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como ha manifestado que no ve "motivo" para retirar su apoyo al expresidente Zapatero, relacionado con el caso Plus Ultra. Desde Roma esta misma semana, Sánchez ha asegurado que "no resta importancia ni gravedad" a lo que está ocurriendo. Más concretamente, y sobre Zapatero, ha remarcado que no ve "elementos para que ahora mismo se tenga que hacer un cambio de posición por parte del PSOE o del Gobierno”, al confirmar que se ha leído el auto de imputación y ha podido "conocer a través de los medios el extenso sumario" sobre el caso. El Gobierno sostiene que hay un intento por "derribar" a Sánchez tras la sucesión de causas judiciales en su entorno Inés P. Chávarri En estas últimas horas, la parte socialista del Gobierno ha ido más allá y ha hecho hincapié en que que hay un intento por "derribar" a Sánchez tras la sucesión de causas judiciales en su entorno. Así lo ha denunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha sostenido que "en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en informaciones privilegiadas y determinadas acciones para derribar al Gobierno".