La AEMET estrena índice de peligro de incendios forestales
- Mejora aspectos del baremo tradicional, como el estado de la vegetación, la humedad del suelo o el tipo de superficie
- También tiene menos fallos que el anterior: un 18% de falsas alarmas frente a un 26-27%
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado este jueves un nuevo índice, el IPIF, para identificar con "más precisión" y "menos fallos" las situaciones de peligro muy alto o extremo de incendios forestales.
Coincidiendo con el arranque de la campaña de incendios forestales 2026, el organismo nacional ha desgranado las novedades del nuevo baremo, que mejora aspectos del tradicional WFI (variables meteorológicas) como el estado de la vegetación, la humedad del suelo o los tipos de superficie.
Al evento ha acudido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para conocer las particularidades del Índice de Peligro de Incendios Forestales, una evolución del sistema que la Aemet utilizaba hasta ahora pero con las variables meteorológicas fundamentales para pronosticar el peligro de incendios, como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos.
Los nuevos parámetros permiten, según un comunicado emitido por el Miteco, una caracterización más completa de las condiciones del territorio. Este nuevo índice "falla menos y da menos falsas alarmas con respecto al anterior, que tenía como un 26-27 % de falsas alarmas frente al 18% del nuevo. Si lo aplicamos a cada punto del territorio, es bastante", ha afirmado Ramiro Romero, de Aemet.
Romero ha explicado que el baremo antiguo, el FWI "se nos quedaba corto porque no tiene en cuenta las características sobre el terreno" y, además, "se saturaba mucho". "Con el nuevo esto se ha acotado mejor y va a permitir a los servicios de predicción y extinción ser más precisos y distribuir de mejor manera sus medios", ha dicho.
Uso del suelo, estado de la vegetación y humedad del suelo
Para ello, han empleado parámetros que la agencia ya disponía, apoyados en tres variables: el uso de suelo forestal, el estado de la vegetación, calculado a partir del índice NDVI (datos satélites) y la humedad del suelo, calculada por Aemet diariamente en su balance hídrico.
Entre las novedades contempla que distingue la cobertura de nieve y zonas urbanas, aumenta la resolución espacial de 5 a 1 kilómetros, permitiendo representar con mayor detalle las condiciones del territorio y otra de las novedades es que "pasa de cinco niveles a seis", sin entrar en conflicto con la normativa vigente.
Por su parte, Marcelino Núñez, delegado de Aemet en Extremadura, y uno de los coordinadores del índice junto con Romero, ha señalado que el equipo trabajó para poder solventar algunas de las demandas planteadas sobre el funcionamiento del baremo antiguo. Según los datos difundidos este jueves, el índice integra datos relativos a los usos del suelo y al tipo de superficie, adaptando sus cálculos a las características específicas de cada entorno, ya que el comportamiento del fuego y la disponibilidad de combustible varían entre áreas urbanas, masas forestales o zonas agrícolas.
También amplían las categorías de peligro, que pasan de cinco a seis con la incorporación del nivel “muy bajo”, junto a las categorías ya existentes de bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.
Según han explicado los expertos de la Agencia, la definición de estas categorías se ha realizado tomando como referencia el periodo 2015-2024, que incluye algunos de los años más cálidos registrados en España. Así, el nuevo índice permite una identificación más afinada y precisa de las situaciones de peligro muy alto o extremo.