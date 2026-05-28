La AEMET estrena índice de peligro de incendios forestales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado este jueves un nuevo índice, el IPIF, para identificar con "más precisión" y "menos fallos" las situaciones de peligro muy alto o extremo de incendios forestales.

Coincidiendo con el arranque de la campaña de incendios forestales 2026, el organismo nacional ha desgranado las novedades del nuevo baremo, que mejora aspectos del tradicional WFI (variables meteorológicas) como el estado de la vegetación, la humedad del suelo o los tipos de superficie.

Al evento ha acudido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para conocer las particularidades del Índice de Peligro de Incendios Forestales, una evolución del sistema que la Aemet utilizaba hasta ahora pero con las variables meteorológicas fundamentales para pronosticar el peligro de incendios, como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos.

Los nuevos parámetros permiten, según un comunicado emitido por el Miteco, una caracterización más completa de las condiciones del territorio. Este nuevo índice "falla menos y da menos falsas alarmas con respecto al anterior, que tenía como un 26-27 % de falsas alarmas frente al 18% del nuevo. Si lo aplicamos a cada punto del territorio, es bastante", ha afirmado Ramiro Romero, de Aemet.

Romero ha explicado que el baremo antiguo, el FWI "se nos quedaba corto porque no tiene en cuenta las características sobre el terreno" y, además, "se saturaba mucho". "Con el nuevo esto se ha acotado mejor y va a permitir a los servicios de predicción y extinción ser más precisos y distribuir de mejor manera sus medios", ha dicho.