La superficie quemada por los incendios forestales aumenta en Asturias más de un 140% en el primer trimestre del año

Los incendios forestales quemaron en Asturias entre enero y marzo 2.304 hectáreas, lo que supone un aumento del 143,8% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este miércoles por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

En los tres primeros meses del año se contabilizaron en el Principado 281 incendios forestales, un 76,7% más que en el primer trimestre del año anterior.

La superficie media quemada en cada incendio fue de 22,9 hectáreas, frente a las 15,45 del mismo periodo del año pasado. Del total de superficie quemada, 2.193 hectáreas fueron de matorral y monte bajo, 77 de pastizal y 33 de arbolado.

Estos datos no incluyen aún la oleada de incendios registrada entre el 6 y el 10 de abril, y que fue la segunda del año tras la de finales de febrero.