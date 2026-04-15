La superficie quemada por los incendios forestales aumenta en Asturias más de un 140% en el primer trimestre del año
- Más de 2.300 hectáreas calcinadas hasta marzo
- 281 incendios forestales en los tres primeros meses
Los incendios forestales quemaron en Asturias entre enero y marzo 2.304 hectáreas, lo que supone un aumento del 143,8% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este miércoles por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
En los tres primeros meses del año se contabilizaron en el Principado 281 incendios forestales, un 76,7% más que en el primer trimestre del año anterior.
La superficie media quemada en cada incendio fue de 22,9 hectáreas, frente a las 15,45 del mismo periodo del año pasado. Del total de superficie quemada, 2.193 hectáreas fueron de matorral y monte bajo, 77 de pastizal y 33 de arbolado.
Estos datos no incluyen aún la oleada de incendios registrada entre el 6 y el 10 de abril, y que fue la segunda del año tras la de finales de febrero.
Casi 8.000 hectáreas quemadas en 2025
Durante el pasado año, los incendios forestales quemaron en Asturias un total de 7.958 hectáreas, lo que supuso un aumento del 84,8% respecto a 2024, y la superficie más elevada desde 2020. Este incremento de la superficie se produjo a pesar de que el número de incendios solo repuntó un 7,6% , al pasar de los 512 de 2024 a los 551 registrados el pasado año.
El aumento de la superficie quemada se debió a la oleada de incendios del pasado mes de agosto, cuando se contabilizaron 83 fuegos que quemaron 5.908 hectáreas.
El 71,1% de la superficie quemada el pasado año fue matorral y monte bajo, el 27% arbolado y el 1,9% vegetación herbácea.