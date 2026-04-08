Desciende el número de incendios en Cantabria y Asturias, pero el riesgo sigue siendo alto

El número de incendios forestales ha disminuido ligeramente en las dos comunidades más afectadas esta semana por el fuego, Cantabria y Asturias, pero el riesgo se mantiene alto o muy alto, a la espera de que en las próximas horas bajen las temperaturas y caigan algunas precipitaciones.

Veintidós incendios forestales siguen activos en Cantabria, los más destacados en Campollo, Vega de Liébana, Bárcena Mayor (Los Tojos) y Valdáliga. El Ejecutivo autonómico ha recomendado el uso de mascarilla y limitar la actividad en el exterior en los municipios del centro occidental de la comunidad, en los que la calidad del aire ha empeorado por el humo.

Según el servicio de emergencias 112 Cantabria, las zonas más afectadas y a las que se pide aplicar esas recomendaciones son las comarcas de los ríos Besaya y Nansa y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos. El Gobierno de Cantabria ha dado aviso de la situación y ha trasladado esas recomendaciones a los ayuntamientos de las áreas más afectadas y a los centros educativos, a los que se ha pedido evitar la actividad exterior de los menores como medida preventiva.

Sobre la evolución de los incendios, el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, ha indicado que en Bárcena Mayor y en Valdáliga se está actuando con medios aéreos de apoyo. A primera hora de la mañana eran 27 los incendios activos en la comunidad, por lo que el número ha mejorado levemente, aunque las previsiones meteorológicas de la jornada mantienen los índices de riesgo de nuevos fuegos en niveles "altos y muy altos".

Sin embargo, se espera que en la próxima madrugada bajen las temperaturas y suba la humedad en toda Cantabria, lo que permitiría la reducción de los incendios, ha considerado Serdio. En los ocho días transcurridos del mes de abril han sido 105 los incendios forestales que han asolado Cantabria, sobre todo la zona occidental de la región y, en especial, los municipios alrededor del Parque Natural Saja-Nansa. No se espera que la situación esté controlada "al menos hasta el viernes".