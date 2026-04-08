Desciende el número de incendios en Cantabria y Asturias, pero el riesgo sigue siendo alto
- El Ejecutivo cántabro recomienda el uso de mascarilla y limitar la actividad exterior en el centro occidental de la comunidad
- Asturias tiene activos 12 fuegos y los 78 concejos de la región se encuentran en riesgo muy alto
El número de incendios forestales ha disminuido ligeramente en las dos comunidades más afectadas esta semana por el fuego, Cantabria y Asturias, pero el riesgo se mantiene alto o muy alto, a la espera de que en las próximas horas bajen las temperaturas y caigan algunas precipitaciones.
Veintidós incendios forestales siguen activos en Cantabria, los más destacados en Campollo, Vega de Liébana, Bárcena Mayor (Los Tojos) y Valdáliga. El Ejecutivo autonómico ha recomendado el uso de mascarilla y limitar la actividad en el exterior en los municipios del centro occidental de la comunidad, en los que la calidad del aire ha empeorado por el humo.
Según el servicio de emergencias 112 Cantabria, las zonas más afectadas y a las que se pide aplicar esas recomendaciones son las comarcas de los ríos Besaya y Nansa y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos. El Gobierno de Cantabria ha dado aviso de la situación y ha trasladado esas recomendaciones a los ayuntamientos de las áreas más afectadas y a los centros educativos, a los que se ha pedido evitar la actividad exterior de los menores como medida preventiva.
Sobre la evolución de los incendios, el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, ha indicado que en Bárcena Mayor y en Valdáliga se está actuando con medios aéreos de apoyo. A primera hora de la mañana eran 27 los incendios activos en la comunidad, por lo que el número ha mejorado levemente, aunque las previsiones meteorológicas de la jornada mantienen los índices de riesgo de nuevos fuegos en niveles "altos y muy altos".
Sin embargo, se espera que en la próxima madrugada bajen las temperaturas y suba la humedad en toda Cantabria, lo que permitiría la reducción de los incendios, ha considerado Serdio. En los ocho días transcurridos del mes de abril han sido 105 los incendios forestales que han asolado Cantabria, sobre todo la zona occidental de la región y, en especial, los municipios alrededor del Parque Natural Saja-Nansa. No se espera que la situación esté controlada "al menos hasta el viernes".
Toda Asturias en riesgo muy alto
Asturias registra este miércoles doce incendios forestales, de los que siete aún están activos y cinco controlados, en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas. Según Emergencias del Principado, los fuegos se registran en una decena de concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Peñamellera Alta y Piloña.
La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, que ya está controlado, y en Antoñana, en Belmonte de Miranda, que sigue activo.
Los 78 concejos asturianos están este miércoles en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé que las temperaturas máximas desciendan hasta los 23 o 24 grados y que se produzcan lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes. Este jueves toda Asturias seguirá en riesgo muy alto a pesar de que se prevé que las temperaturas máximas vuelvan a descender y que las lluvias continúen en la Cordillera.
El consejero de Gestión de Emergencias ha atribuido el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios". Esta es la segunda oleada que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras una primera a finales de febrero. En ese mes se quemaron 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo, según datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).