Asturias registra doce incendios forestales, ocho de ellos aún activos

Asturias registraba a primera hora de la mañana de este miércoles diecinueve incendios forestales. A esta hora se han reducido a doce, de los que ocho están activos y cuatro controlados, en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado este miércoles el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en diez de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Ribadedeva.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, que ya está controlado, y en Antoñana, en Belmonte de Miranda, que sigue activo.

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, en Proaza Juan Vega Juan Vega

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, afirmaba ayer por la tarde, cuando aún había veintidós focos activos, que la situación estaba "estabilizada" dentro de la gravedad que supone el elevado número de focos, sin que ninguno de ellos comprometiera la seguridad de las poblaciones.

Según el índice diario elaborado por esta consejería, en la jornada de ayer 55 de los 78 municipios asturianos estaban en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estaban en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

01.02 min Asturias, en riesgo muy alto de incendios

Las temperaturas máximas se suavizaron ligeramente, aunque se acercaron a los 27 grados, mientras que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se situaron en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que dificultó las labores de extinción.

En la jornada de hoy, miércoles, los 78 concejos asturianos estarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.