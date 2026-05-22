Barcelona – OL Lyoness, en directo hoy en vídeo la final de la Champions League femenina

FC Barcelona y OL Lyonnes se miden este sábado a las 18:00 horas en la final de la Women's Champions League en Oslo en la que será la cuarta final entre ambos equipos, en un partido que decidirá a las nuevas campeonas de Europa. [En directo, en La 1 y en RTVE Play, sábado a las 18h.]

Las azulgrana quieren lograr su cuarta Copa de Europa en la que será su sexta final consecutiva, la séptima en ocho años, ante el rival más duro posible. Las francesas son el equipo más laureado del Viejo Continente, con ocho títulos en la máxima competición europea, logrados en las diez finales que han disputado.

La última vez que el OL Lyonnes se quedó con el trono de Europa fue en 2022, precisamente, ganando en la final al Barcelona por 3-1. Pero las futbolistas blaugranas lograron cobrarse su venganza en la tercera final en la que se midieron, en la de 2024, cuando vencieron en San Mamés a las galas por un 2-0; fue la última vez, hasta la fecha, que se proclamaron campeonas, con su tercer entorchado europeo.

Esta será la cuarta vez que Barcelona y Olympique se midan en una final de la Women's Champions League. De momento, la balanza es favorable a las francesas (2-1), por lo que las españolas están ante su oportunidad de equilibrar esa balanza entre ambas y convertirse en las nuevas campeonas de Europa, sucediendo así al Arsenal, su verdugo de la campaña pasada.

De darse la circunstancia de que sea el OL Lyonnes el que logre la victoria en el Ulleval Stadion de Oslo este sábado, el club seguirá agrandando su leyenda con la que sería su novena Copa de Europa, asentándose como el mejor equipo del Viejo Continente.