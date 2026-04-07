Decenas de incendios activos en Asturias y Cantabria en una jornada de riesgo alto por el calor

Casi 60 incendios complican la situación en el norte de España con 32 registrados en Asturias en una jornada en la que toda la comunidad está en nivel alto, muy alto o extremo por las altas temperaturas, mientras que en Cantabria se elevan a 26 los incendios forestales activos del más de medio centenar registrado en las últimas 24 horas, con la participación de medios aéreos solicitados al Ministerio para la Transición Ecológica.

En Asturias los focos se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo; y en Cantabria los incendios afectan sobre todo a los municipios de Valdáliga, Rionansa, Lamasón, Cabuérniga, Los tojos, Arenas de Iguña y Cieza.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, elevó a última hora de este lunes a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales, un plan que está reservado para emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

Así, 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los cuatro restantes, en riesgo alto.

La Aemet prevé que las temperaturas máximas se suavicen este martes y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera, a la espera de que las lluvias previstas para esta tarde ayuden a extinguir los fuegos.

Incendio de gran virulencia en Cires, Cantabria En Cantabria el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha explicado a primera hora de este martes que lo peor de los incendios se concentra en la zona occidental de la comunidad. Serdio ha explicado que esta pasada madrugada ha sido "sin duda la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales". Sobre todo, ha resaltado el incendio de gran virulencia en el pueblo de Cires, del municipio de Lamasón, para el que se solicitó el refuerzo de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Soria. Ángel Serdio ha reconocido que las condiciones meteorológicas "continúan siendo muy malas y los índices de riesgo permanecen en niveles muy altos en toda la región".