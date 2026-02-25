Cantabria registra 40 incendios a la vez en una noche "muy complicada" por el viento sur
- Once comarcas forestales se encuentran en nivel 2 de alerta con el INFOCANT en fase de preemergencia
- El director general de Montes atribuye los fuegos a los "delincuentes del mechero"
Cantabria huele a humo desde este martes. La causa son los incendios provocados en los montes de la comunidad, que ascienden a 60 en las últimas 24 horas, según ha informado el Gobierno de Cantabria. Cuarenta de ellos han estado ardiendo de manera simultánea entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles.
"En las últimas 24 horas se han provocado en Cantabria 60 #IIFF. Permanecen activos 36 tras una noche muy complicada con hasta 40 simultáneos.— 112 Cantabria (@112Cantabria) February 25, 2026
Se mantiene activa la preemergencia del #INFOCANT que @cantabriaes activó anoche y el nivel máximo de alerta del Operativo de extinción
Durante las últimas horas, los incendios se han declarado en varios municipios de la comunidad autónoma: Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas, Santiurde de Reinosa, Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Santa María de Cayón, Liérganes y Luena. No en vano, once de las trece comarcas forestales de Cantabria se encuentran en nivel 2 de alerta, todas salvo Campoo y Valderredible, menos expuestas a las elevadas temperaturas que provoca el viento sur al atravesar la Cordillera Cantábrica. Un nivel 2 implica la posibilidad de que intervengan medios estatales, como la Unidad Miltiar de Emergencias (UME).
"🛰️ Imagen de satélite de ayer a las 22:30— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) February 25, 2026
🔥 Múltiples incendios forestales en el centro de Cantabria
☁️ La nubosidad no permite ver la situación actual
El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que "los delincuentes del mechero han provocado en las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales".
"🔥 Nivel de peligro de incendios forestales estimado para hoy en Cantabria— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) February 25, 2026
⚠️ Nivel de peligro extremo en el centro de Cantabria
🧵Más variables meteorológicas a continuación ⬇️
La situación adversa continuará este miércoles
El Gobierno autonómico mantiene la totalidad del operativo en toda la comunidad mientras los niveles de riesgo por incendios se mantengan "altos o muy altos" en toda Cantabria. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Cantabria (INFOCANT) lleva desde las 22 horas de ayer, martes, activado en fase de preemergencia.
La previsión meteorológica sigue siendo desfavorable para este miércoles, con altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento sur. Cantabria llegó a superar ayer, martes, los 28 grados en la localidad de Treto.
"🔥 El humo y las partículas de los incendios llega hasta la Bahía de Santander— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) February 25, 2026
Fuente: https://t.co/ufVMBzYNvg