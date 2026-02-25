Cantabria registra 40 incendios a la vez en una noche "muy complicada" por el viento sur

Cantabria huele a humo desde este martes. La causa son los incendios provocados en los montes de la comunidad, que ascienden a 60 en las últimas 24 horas, según ha informado el Gobierno de Cantabria. Cuarenta de ellos han estado ardiendo de manera simultánea entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

En las últimas 24 horas se han provocado en Cantabria 60 incendios forestales. Permanecen activos 36 tras una noche muy complicada con hasta 40 simultáneos.



Se mantiene activa la preemergencia que Cantabria activó anoche y el nivel máximo de alerta del Operativo de extinción

Durante las últimas horas, los incendios se han declarado en varios municipios de la comunidad autónoma: Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas, Santiurde de Reinosa, Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Santa María de Cayón, Liérganes y Luena. No en vano, once de las trece comarcas forestales de Cantabria se encuentran en nivel 2 de alerta, todas salvo Campoo y Valderredible, menos expuestas a las elevadas temperaturas que provoca el viento sur al atravesar la Cordillera Cantábrica. Un nivel 2 implica la posibilidad de que intervengan medios estatales, como la Unidad Miltiar de Emergencias (UME).

Imagen de satélite de ayer a las 22:30



Múltiples incendios forestales en el centro de Cantabria



La nubosidad no permite ver la situación actual

El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que "los delincuentes del mechero han provocado en las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales".

Nivel de peligro de incendios forestales estimado para hoy en Cantabria



Nivel de peligro extremo en el centro de Cantabria



🧵Más variables meteorológicas a continuación ⬇️ pic.twitter.com/5AXCRCPzkz“ — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) February 25, 2026