Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de la Junta de los incendios forestales del pasado verano
- Piden la dimisión del presidente, Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones
- Exigen que se mantenga un servicio profesional de prevención y extinción de incendios durante todo el año
Un millar de personas se ha manifestado este domingo en León contra la gestión por parte de la Junta de los incendios forestales del pasado verano y ha pedido la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La protesta ha sido convocada por diferentes organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales, incluidos el PSOE, Movimiento Sumar, Podemos, IU o CCOO.
"Operativo público 100%, 365 días al año", "En defensa de nuestros pueblos, en defensa de nuestra gente. Castilla y León exige respeto" o "STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas", han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas de esta protesta en la que también se han oído cánticos como "Ecocidio por omisión" o "Menos toreros, más bomberos".
Bajo el lema Respeto, ha recorrido las principales calles del centro de la capital leonesa, desde la plaza de San Marcos hasta la Catedral, con líderes políticos como el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, también alcalde de Soria y candidato de su partido a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo marzo.
En declaraciones a los periodistas, antes del inicio de la marcha, ha pedido "respeto" ante las "catastróficas políticas" en materia de incendios de una Junta de Castilla y León que, con su gestión, "ha demostrado que no tiene alma".
Exigen un servicio profesional de prevención y extinción de incendios
Con esta marcha, ha continuado Martínez, "exigimos respeto para todos los territorios que lamentablemente han sido asolados por los incendios durante este verano", ante una Junta "sin alma" y "sorda" a la que ha pedido que mantenga un servicio profesional de prevención y extinción de incendios y que no abandone a los territorios afectados.
En el mismo sentido se ha manifestado la secretaria regional de CCOO, Ana Fernández, quien ha considerado "imprescindible" un operativo público de prevención y extinción "capaz de controlar la emergencia climática".
Por su parte el coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado "que el Gobierno de Mañueco tardase más de once años en aprobar el plan Infocal y que eso dejase a Castilla y León indefensa para hacer frente a los incendios".
Marina Echebarría, de Movimiento Sumar Castilla y León, ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, quien "antes de largarse, está firmando licencias de macrogranjas, licencias de plantas de biogás, sin estudio de los acuíferos, sin estudio de los tratamientos de los residuos, en definitiva, una vez más, una concepción de nuestra tierra como un territorio de explotación y de privatización".
A esa petición de dimisión se ha sumado también el coordinador de IU de Castilla y León, Juan Gascón, "por su gestión desastrosa" ha asegurado, al tiempo que ha exigido que se cuiden los montes también en invierno.
La manifestación, en la que se han podido ver pancartas y crespones negros, ha servido también como homenaje a los mineros fallecidos el viernes en un accidente en Asturias, con palabras de recuerdo a las víctimas y sus familiares por parte de todas las autoridades asistentes.
Además, al final de la marcha, a los pies de la Catedral, en la plaza de Regla, tras la lectura del manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio que se ha roto con el sonido de Santa Bárbara Bendita, himno de la minería.