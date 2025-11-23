Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de la Junta de los incendios forestales del pasado verano

Un millar de personas se ha manifestado este domingo en León contra la gestión por parte de la Junta de los incendios forestales del pasado verano y ha pedido la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La protesta ha sido convocada por diferentes organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales, incluidos el PSOE, Movimiento Sumar, Podemos, IU o CCOO.

"Operativo público 100%, 365 días al año", "En defensa de nuestros pueblos, en defensa de nuestra gente. Castilla y León exige respeto" o "STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas", han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas de esta protesta en la que también se han oído cánticos como "Ecocidio por omisión" o "Menos toreros, más bomberos".

Bajo el lema Respeto, ha recorrido las principales calles del centro de la capital leonesa, desde la plaza de San Marcos hasta la Catedral, con líderes políticos como el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, también alcalde de Soria y candidato de su partido a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo marzo.

En declaraciones a los periodistas, antes del inicio de la marcha, ha pedido "respeto" ante las "catastróficas políticas" en materia de incendios de una Junta de Castilla y León que, con su gestión, "ha demostrado que no tiene alma".

Manifestantes portan una pancarta con el lema "Operativo público 100". Fernando Otero/Europa Press