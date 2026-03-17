El Supremo rechaza la querella de Vox contra miembros del Gobierno por los incendios del pasado verano

El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por Vox contra miembros del Gobierno por los incendios del pasado verano. El alto tribunal argumenta, en un auto al que ha tenido acceso RTVE Noticias, que carece de justificación "la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito".

"En estos casos, carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito", concluye el escrito. Además, argumenta que "a pesar de la posible apariencia delictiva y de la calificación jurídica inicial de los hechos" no se ofrece ningún elemento o principio de prueba que "avale razonablemente su realidad".

Por lo tanto, concluye que "una interpretación de la norma ajustada al canon que informa el sistema constitucional de derechos y libertades conduce obligadamente a excluir la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa".

El auto afirma que no hay documentos de donde deducir la responsabilidad penal de los aforados "a pesar de concurrir un inmenso daño en la masa forestal de nuestro país".

La demanda iba dirigida contra cuatro miembros Ejecutivo "como garantes y protectores de la vida de todos los españoles". En concreto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Balcones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles y ministra para la Transición Ecológica y reto Demográfico, Sara Aagesen.

La querella incluía también a los presidentes de las comunidades autónomas que sufrieron el fuego: Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), José Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), María Guardiola (Extremadura), Alfonso Rueda (Galicia) y Adrián Barbón (Asturias). Además, estaban incluidos los consejeros del ramo y directores generales autonómicos.