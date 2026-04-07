Cantabria amanece con 26 incendios forestales y activa el INFOCANT

Los montes de Cantabria vuelven a arder con la llegada de un nuevo episodio de tiempo seco y caluroso. En las últimas 24 horas se han declarado 56 incendios en la comunidad autónoma, en una jornada marcada por las elevadas temperaturas. Este lunes, 6 de abril de 2026, el mercurio ha alcanzado los 32,8 grados centígrados en el Aeropuerto Seve Ballesteros. Se trata de la temperatura más alta registrada en un mes de abril desde que existe esta estación, en 1954.

La pasada madrugada ha sido especialmente complicada. Según explica el 112, ha sido "la más comprometida de lo que llevamos de año para los servicios de extinción". La comunidad autónoma ha amanecido este martes con 26 incendios activos y ha activado el Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) en fase de preemergencia. Los fuegos afectan a los municipios de Arenas de Iguña, Rionansa, Cabuérniga, Valdáliga, Herrerías, Luena, Los Tojos, Cieza, Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, San Vicente de la Barquera y Lamasón. En este último, preocupa la situación en Cires, donde se encuentra el foco de "mayor virulencia", tal y como ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio. El Gobierno de Cantabria ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el refuerzo de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Soria.

Imagen de satélite que muestra los incendios en la zona occidental de Cantabria, con el de Cires (Lamasón) en el centro Fire Information for Resource Management System (FIRMS-NASA)

“En estos momentos hay 26 #IIFF activos, especialmente en la zona occidental de #Cantabria



Ayer se han provocado 56 incendios forestales y la pasada madrugada ha sido la más comprometida de lo que llevamos de año para los servicios de extinción.



📷 Sarceda, Tudanca pic.twitter.com/kdhSBAAxs1“ — 112 Cantabria (@112Cantabria) April 7, 2026