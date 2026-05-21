Sánchez anuncia un aumento de medios contra los incendios y pide unidad: "Frente al fuego no hay ideologías"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el plan de su Ejecutivo para hacer frente a la campaña de incendios de 2026, que incluye un aumento de capacidades tras el desastroso balance del año pasado, cuando España "vivió uno de sus peores años de incendios". "Vamos a poner todos los medios al alcance de la Administración General del Estado para reducir al máximo esta situación de emergencia y que no vuelva a suceder en cuanto a su dimensión", ha trasladado desde la sede de la UME en Torrejón de Ardoz, Madrid.

2025 fue el peor año en cuanto a incendios en tres décadas. Las llamas calcinaron 354.793 hectáreas de terreno forestal en España, según el Ministerio de Transición Ecológica. Se registraron 63 grandes incendios y entre ellos destacan dos de los fuegos más extensos de lo que va de siglo: el de Uña de Quintana (Zamora), con cerca de 40.000 hectáreas calcinadas, y el de A Rúa (Ourense), que ha calcinado más de 38.000.

En cuanto a medios materiales, para este año el Estado contará con una flota de diez aviones anfibios, el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400 de Airbus, cuatro nuevos helicópteros de transporte de carga pesada Chinook, dos helicópteros Cougar, nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento. A esto se unen, dentro del plan industrial de Defensa para llegar al 2% del PIB, nuevas aeronaves anfibios apagaincendios DHC515.