Sánchez anuncia un aumento de medios contra los incendios y pide unidad: "Frente al fuego no hay ideologías"
- El Estado contará con una flota de 15 aviones anfibios, 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 helicópteros Cougar
- 2025 fue el peor año en cuanto a incendios en tres décadas, con más de 350.000 hectáreas quemadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el plan de su Ejecutivo para hacer frente a la campaña de incendios de 2026, que incluye un aumento de capacidades tras el desastroso balance del año pasado, cuando España "vivió uno de sus peores años de incendios". "Vamos a poner todos los medios al alcance de la Administración General del Estado para reducir al máximo esta situación de emergencia y que no vuelva a suceder en cuanto a su dimensión", ha trasladado desde la sede de la UME en Torrejón de Ardoz, Madrid.
2025 fue el peor año en cuanto a incendios en tres décadas. Las llamas calcinaron 354.793 hectáreas de terreno forestal en España, según el Ministerio de Transición Ecológica. Se registraron 63 grandes incendios y entre ellos destacan dos de los fuegos más extensos de lo que va de siglo: el de Uña de Quintana (Zamora), con cerca de 40.000 hectáreas calcinadas, y el de A Rúa (Ourense), que ha calcinado más de 38.000.
En cuanto a medios materiales, para este año el Estado contará con una flota de diez aviones anfibios, el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400 de Airbus, cuatro nuevos helicópteros de transporte de carga pesada Chinook, dos helicópteros Cougar, nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento. A esto se unen, dentro del plan industrial de Defensa para llegar al 2% del PIB, nuevas aeronaves anfibios apagaincendios DHC515.
Evoca la campaña de los 80: "Todos contra el fuego"
Sánchez también ha avanzado una mayor coordinación entre administraciones, ya que muchas competencias en cuanto a prevención y extinción de incendios corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. "Esta batalla se gana conjuntamente desde la unidad y lealtad institucional", ha reivindicado, rescatando el famoso lema de las campañas antiincendios de los 80, una década negra en hectáreas quemadas: "Todos contra el fuego".
"Frente al fuego no hay ideologías ni límites competenciales", ha recalcado. Como medidas concretas, unificarán criterios básicos de actuación de las administraciones, se identificarán unidades de extinción y se establecerá un protocolo de uso de medios aéreos, así como una mejora en la coordinación en la aéreos, comunicación de emergencias
También han actualizado el índice de peligro de incendios forestales y a los datos meteorológicos se incorpora información sobre el estado de la vegetación y suelo, algo reclamado por los profesionales. El presidente del Gobierno ha citado asimismo el nuevo convenio que mejora las condiciones de las brigadas forestales (BRIF), aprobado el año pasado, y el plan de concienciación en las escuelas, que tiene el objetivo de alcanza los 25.000 centros educativos y los ocho millones de estudiantes, que recibirán una "formación sólida" y mejorarán su "cultura de la prevención".