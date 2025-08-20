Los bomberos forestales pasan de "peones estacionales" a profesionales "los 365 días del año" con el nuevo convenio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo convenio colectivo de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que incluye "mejoras considerables" en las condiciones laborales y salariales. Este acuerdo, que entrará en vigor mañana, 21 de agosto, pone fin a la consideración de los brigadistas como "personal eventual estacional" y les otorga la categoría de "bomberos forestales", con contratos fijos durante los 365 días del año.

15.53 min Sara Aagesen: "Hoy hemos dado un paso más con la publicación en el BOE del convenio de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales"

Según ha valorado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, este cambio es "algo tan importante como pasar de ser considerados peones forestales a ser bomberos forestales", lo que permitirá su "profesionalización".

La ministra ha destacado que este nuevo marco mejora "la salud, la seguridad en la extinción y el refuerzo en las condiciones de trabajo en sus bases". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha expresado su satisfacción, afirmando que "para proteger nuestro medio ambiente y nuestra seguridad es necesario proteger los derechos laborales".

