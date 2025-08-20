Los bomberos forestales pasan de "peones estacionales" a profesionales "los 365 días del año" con el nuevo convenio
- Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) tendrán una subida salarial de entre el 15% y el 20%
- El nuevo convenio prevé una nueva organización de turnos y la inclusión de labores de prevención durante todo el año
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo convenio colectivo de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que incluye "mejoras considerables" en las condiciones laborales y salariales. Este acuerdo, que entrará en vigor mañana, 21 de agosto, pone fin a la consideración de los brigadistas como "personal eventual estacional" y les otorga la categoría de "bomberos forestales", con contratos fijos durante los 365 días del año.
Según ha valorado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, este cambio es "algo tan importante como pasar de ser considerados peones forestales a ser bomberos forestales", lo que permitirá su "profesionalización".
La ministra ha destacado que este nuevo marco mejora "la salud, la seguridad en la extinción y el refuerzo en las condiciones de trabajo en sus bases". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha expresado su satisfacción, afirmando que "para proteger nuestro medio ambiente y nuestra seguridad es necesario proteger los derechos laborales".
Incrementos salariales y mejoras laborales
El nuevo convenio contempla un incremento salarial de entre el 15% y el 20% y una revalorización del complemento de operatividad, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Además, se ha diseñado una nueva y más detallada organización de la jornada y los turnos, que ahora se adaptan a un modelo de trabajo estructurado.
Se regula también la movilización de los brigadistas para otras emergencias, como vendavales, nevadas o búsquedas de desaparecidos, una novedad que no estaba contemplada anteriormente.
El acuerdo establece que el trabajo efectivo de extinción se limitará a ocho horas diarias, dentro de una jornada de 35 horas semanales. Durante la temporada de incendios, los turnos se organizarán en ciclos de nueve días, alternando jornadas de 11 horas de trabajo, 5 horas de especial disponibilidad y 3 días de descanso. La nueva normativa también fija que los bomberos de las BRIF participarán en labores preventivas durante el invierno, lo que refuerza la estrategia del Gobierno de dar mayor peso a la prevención para combatir los incendios.