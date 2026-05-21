Incendios en 2025, los peores de este siglo: España sufrió las peores olas de fuegos forestales desde 1995

Domingo, 10 de agosto. España está en plena ola de calor. El reloj todavía no marca las 3 de la tarde cuando en Molezuelas de la Carballeda, una pequeña localidad de Zamora, unos vecinos ven como se acerca una nube de humo; desde el campanario de la iglesia sospechan que es un incendio. Se convirtió en uno de los 63 grandes incendios de 2025 en España.

Se quemaron 24.426 hectáreas de terreno forestal y otras 8.258 hectáreas más de terrenos agrícolas e incluso urbanos. No fue el mayor en extensión, aunque sí en intensidad; superó los 90.000 kilovatios por metro, más del doble de la máxima registrada en España hasta el 12 de agosto.

Bomberos trabajando durante el incendio en Molezuelas de Carballeda, Zamora, en agosto de 2025. EN PORTADA

“Grandes incendios ha habido históricamente durante décadas, en los años 80, años 90 ―explica Enrique Rey, experto en incendios de la Junta de Castilla y León― pero ahora, lo que estamos viendo es la simultaneidad de grandes incendios, es decir, se están concentrando.”

Y eso ocurrió con el de Molezuelas de la Carballeda, coincidió con otros grandes incendios en la segunda mitad del mes de agosto.

Limpiar antes del incendio “Las fincas que yo tengo las arrasó completamente”, cuenta Manuel Justel, alcalde de Uña de Quintana, mientras echa un partida de cartas con Emiliano Bresme, alcalde de Cubo de Benavente y Alexandre Satue, alcalde de Molezuelas. Los alcaldes de la zona han compartido con TVE su preocupación sobre los incendios forestales. EN PORTADA Los tres pueblos están separados por escasos kilómetros y fueron los primeros en estar rodeados por el fuego. “¡Cómo ardían las llamas, muchacho, se te ponían de corbata!", dice Emiliano, que ya ha empezado a construir una valla alta alrededor de su casa para prevenir futuros fuegos. “Nos cuesta mucho hacer limpiar los montes” insiste Alexandre. Los tres coinciden en algo que lleva años repitiéndose; que en los pueblos ya solo queda gente mayor, que no se cultivan las tierras, que cada vez hay más maleza en el monte y que nadie lo limpia. A esto se añade ―dicen― que ahora hay que pedir permiso para casi todo.

Los propietarios desconocidos Apenas viven 50 personas en Molezuelas de la Carballeda, ―nos detalla Alexandre en el ayuntamiento― y es casi imposible actualizar el libro donde están registrados los propietarios de las aproximadamente 6.700 parcelas de su término municipal. Muchos de los dueños están en paradero desconocido. “Aquí te viene pues eso, gente que igual ya no está, gente que se fue a Argentina y que no han hecho herederos…”, explica Silvia Gallego, la alguacila de esta localidad, y mano derecha de Alexandre. Incendio en las parcelas de Molezuelas de la Carballeda el pasado 10 de agosto de 2025. EN PORTADA Alex, como le conocen en el pueblo, vive en Francia. “Yo nací en Bayona, en Iparralde, en el lado francés. Mi madre es de Molezuelas, y mi padre de Martinica. Los abuelos cuando la posguerra, emigraron hacia Guipúzcoa”. Ahora vive entre los dos lugares. Él es una excepción, le gusta el pueblo y se ha hecho cargo de los terrenos de sus abuelos; hasta decidió presentarse a la alcaldía para “evitar también que se perdiese el pueblo, ―porque añade que― “pocos pueblos tan pequeños tienen su propia alcaldía”.

El precio de los terrenos forestales “Esto no es para vender, porque realmente no ganas dinero” es lo que nos asegura Silvia Gallego sobre el valor de los terrenos forestales que rodean su pueblo. La misma situación se repite en otras localidades de la zona. En Ayoó de Vidriales, a unos 15 kilómetros de Molezuelas, su alcalde, David Martínez, nos cuenta hasta qué punto es difícil renunciar a un terreno. “Esa renuncia tiene que ser bajo notario; (…) el Registro de la Propiedad y Hacienda hacen una investigación (…) y hasta que todos los herederos de la tercera generación no renuncien a eso, no se puede hacer propietario ni el ayuntamiento, ni ninguna otra persona.” Un apicultor zamorano conversa con agentes especializados de la Guardia Civil. EN PORTADA Una de las fuentes de ingresos de Ayoó eran los cotos de caza que tenían alquilados a particulares, pero según su alcalde “en tres o cuatro años no pueden ir a cazar.” Los apicultores de la zona aseguran que no saben si podrán conseguir que sus colmenas vuelvan a producir la misma miel y los pocos pastores que quedan han tenido problemas para alimentar a sus ovejas y cabras.