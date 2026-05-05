Burgos exhibe tecnología digital de última generación para la prevención de incendios

Enfrente del Museo de la Evolución Humana, la casa de “Miguelón”- el cráneo más completo del registro fósil mundial-, se produce la escena. Un robot de cuatro patas, sin cabeza, pero con una gran inteligencia humana detrás, camina sigiloso y ágil a la vez. Es un “cuadrúpedo”, nos explica un responsable del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). Un robot al que otra “evolución”, la tecnológica, convertirá en dos o tres años en soporte de los equipos de extinción de incendios.

Primer Congreso Internacional para mejorar la gestión forestal La exhibición de este “cuadrúpedo” es una de las actividades que componen el programa del primer Congreso Internacional de Digitalización Forestal (CIDIFOR). Se estrena en Burgos con la vocación de convertirse en un foro a nivel nacional y europeo, y de continuar aquí en futuras ediciones. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, presume del potencial que en esta materia ofrece esta comunidad autónoma: “Este Congreso es el foro para poner de manifiesto las soluciones y las experiencias desde la técnica y la innovación. Y ¿por qué Burgos? y ¿por qué Castilla y León? Porque esta es una tierra de innovación, donde existe un ecosistema de tecnología de innovación, que se dedica a ámbitos como el de la investigación forestal. 01.24 min País Vasco, Burgos o Soria: el ejemplo de cómo una buena gestión forestal disminuye el riesgo de incendios El robot cuadrúpedo es un prototipo que está desarrollando el Instituto Tecnológico de Castilla y León con sede en Burgos. Verlo en funcionamiento es una forma eficaz de entender el término "digitalización", que puede atragantarse a quienes les pilla lejos el mundo de los bits y los bytes. Este robot es la criatura de un equipo de ingenieros como Adrián Salazar y está diseñado para operar en entornos extremos. “Está equipado con cámaras térmicas para detectar focos de calor que no son visibles a simple vista. También puede ir por delante de las unidades de extinción cuando los incendios tienen mucho calor para poder teleoperar ese fuego. Con este apoyo las unidades pueden avanzar en condiciones de seguridad sin poner en riesgo sus vidas”.

"No podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio" Otro desarrollo del ITCL es un vehículo autónomo de alta capacidad, diseñado íntegramente por el Instituto, para transportar madera desde zonas de difícil acceso hasta el aserradero. Lleva cámaras incorporadas y sensores que analizan el estado de las pistas forestales y la vegetación. El verano pasado, negro en la historia forestal de Castilla y León, un bombero forestal falleció al volcar su autobomba en una pista forestal en Espinoso de Compludo, en León. “No podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio”, sostiene el Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, “tenemos que invertir más en los medios tecnológicos que nos permiten proteger nuestros pueblos, nuestros montes y a las personas que viven y trabajan en ellos”. 05.25 min "Hay que hablar de los incendios todo el año. Todo el año es una labor preventiva"

Castilla y León, comunidad forestal y foro de análisis Lo cierto es que Castilla y León ya era la comunidad con la mayor superficie forestal en términos absolutos de toda España. Casi cinco millones de hectáreas de árboles y de vegetación. También una de las más afectadas estos últimos años por los incendios. Este congreso la sitúa también como referente en la aplicación de soluciones tecnológicas. El consejero de Medio Ambiente apunta a la cifra de asistentes como prueba de su relevancia internacional: “Este congreso ha tenido un éxito extraordinario, con más de 400 asistentes de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Pakistán… que dan idea de su trascendencia; además de 65 comunicaciones científicas y ponencias”. “CIDIFOR es un punto de encuentro excepcional, de colaboración de las administraciones públicas, con aplicación de la ciencia a través de las universidades, los centros tecnológicos, las empresas y los profesionales. Es, sin duda alguna, el camino correcto”, apostilla Nicanor Sen.