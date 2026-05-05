MET Gala 2026: del esperado regreso de Beyoncé a la polémica con Jeff Bezos

Llegó el primer lunes de mayo y todas las miradas se dirigen al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se ha instalado la única alfombra roja que rivaliza con la de los Premios Oscar. Hay mucha expectación por la llegada de Beyoncé, la diva del pop ha estado hasta en siete ocasiones, pero hace ya diez años de la última vez. ¿Qué look ha escogido para este esperadísimo regreso?

Su papel es, además, muy relevante. La cantante es una de las anfitrionas de esta edición, la de 2026, cometido que comparte con otra reina de las alfombras rojas, la actriz Nicole Kidman, que hace unos días estuvo en el desfile de la colección crucero de la casa Chanel y quizá esta sea la firma escogida por ella para dejarse ver en la gala. Junto a ellas estará, de nuevo, Venus Williams y la cuarta anfitriona es Anna Wintour y los presidentes honorarios son Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez.

La presencia de los Bezos ha levantado varias polémicas y se dice que Meryl Streep, de promoción con El diablo viste de Prada 2, ha declinado la invitación para evitar a la pareja, y que Zendaya, de plena actualidad con la nueva temporada de Euphoria, también ha dicho que no. El malestar entre algunos famosos se une a las protestas en la calle, que tildan a Jeff Bezos de explotador y de estar en consonancia con Donald Trump. Se dice que el fundador de Amazon ha donado 10 millones de dólares al evento, para agradecer así la deferencia que han tenido con él y su esposa.

En el comité organizador destaca la figura del diseñador Anthony Vacarello, director creativo de Saint Laurent, y junto a Zoë Kravitz ha elaborado una lista de "imprescindibles" entre los que destacan Sabrina Carpenter, Doja Cat, Teyana Taylor y Sam Smith. ¿Veremos a Rosalía? La cantante es la artista española más conocida a nivel internacional y es un imán para las firmas de moda: seguro que más de una le ha ofrecido el look completo para recorrer la alfombra roja de la MET Gala envuelta en flashes.