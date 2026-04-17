Las segundas oportunidades de la moda: así es la colección de Habey Club, un conjunto de prendas 'vividas'

La mariposa sobrevuela la colección de Habey Club. Es el símbolo de la transformación y encaja muy bien con el mensaje que Javier y Salva quieren transmitir con esta colección. "Habla de las segundas oportunidades. Revisamos las inspiraciones que habíamos tenido para colecciones anteriores y queríamos saber cómo las veríamos ahora. Pero también habla de las segundas veces, de volver a ese lugar en el que ya no hay tanta incertidumbre porque ya lo conoces".

La figura de la mariposa se desarrolla en distintos elementos, siempre huyendo de lo ñoño y evidente. La vemos convertida en un patrón desestructurado o en estampados tipo radiografía amontonados sobre un vestido. Pero también las vemos revoloteando o posadas tímidamente sobres las prendas, escogidas cuidadosamente para armar una colección excelente.

Diseño de Habey Club RTVE

Moda sí, pero fácil de llevar Otro elemento que recorre la propuesta son las flores, en este caso son piezas tridimensionales que crecen de forma asimétrica en los laterales de los vestidos para deformar una silueta o provocar un curioso volumen. En realidad son nudos, nudos que aprietan y "te atan a la experiencia". Hay una clara voluntad de deformar la forma, de descomponer. No hay un limpieza estética de aire minimalista, hay esa deformidad estética que representa lo que no es es nuevo, lo que ya se usó y se recupera. Esta idea se explica en esas piezas que parecen haber tenido otras vidas y ahora sufren desgaste o deformación y en otras que llevan varias capas. Diseño de Habey Club RTVE Diseño de Habey Club RTVE

Prendas que arrastran vidas Como el patrón de una camisa que parece que ves dos camisas superpuestas y cada una es una etapa vivida. O el pantalón que parece uno sobre otro: por encima un chino por encima, la madurez, y por debajo uno con tejido babi de colegio, la infancia. Son soberbias las cazadoras de piel, las piezas en denim, el vestido que lleva un río de flecos que se recoge y se deja caer. Las minifaldas llevan la cintura casi en el bajo y destaca un chaleco de ante tipo bómber que provoca un elegante volumen en la espalda y recuerda a Balenciaga. Diseño de Habey Club RTVE Diseño de Habey Club RTVE

Jugar al contraste En contraste vemos piezas más casual que son fácil de llevar, aunque hacerlas haya sido tan complicado como el resto. Es interesante la elección de la paleta de color, con tonos no-color, como gris, beige y azules apagados que contrastan con amarillos y rojos, o los inesperados ocres y morados. Hay prendas muy opacas, que ocultan y protegen, y hay vestidos transparentes. Los cuadros decoran algunos de estos vestidos, cambiando los tonos según el patrón de cada pieza. Hay piezas con cortes muy pronunciados que "hablan de esas cicatrices de las primeras veces que tenemos muy presentes en las segundas veces". Como los deshilachados, esos 'no acabados falsos', que hablan del proceso de reconstrucción, física y emocional. Diseño de Habey Club RTVE Diseño de Habey Club RTVE