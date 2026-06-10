El plan 'Verano Joven' 2026 ya está en marcha: cómo solicitar los descuentos en billetes de tren y autobús

El Gobierno ha renovado por cuarto año consecutivo su programa 'Verano Joven'. Una iniciativa que permite viajar en tren y autobús durante el periodo estival con descuentos que pueden llegar a alcanzar el 90%.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará este año a este programa 130 millones de euros, diez más que el año pasado, para cubrir las bonificaciones de los billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España y también para el Interrail por Europa.

A continuación, les ofrecemos una guía con las claves para obtener estos descuentos:

¿Quién puede beneficiarse? En la edición de 2026 del 'Verano Joven' se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España de entre 18 y 30 años; esto es los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Aquellas personas que cumplan 18 años después del verano, también pueden beneficiarse del plan.

¿Cuándo se puede viajar? Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, ambos días incluidos.

¿Cómo funcionan los descuentos? Para optar a los descuentos será necesario registrarse en la página web del programa 'Verano Joven', al menos, 24 horas antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumple con los requisitos. Los potenciales beneficiarios tendrán que inscribirse con su DNI o NIE. El registro es totalmente gratuito. Después, si se cumplen los requisitos del programa, los beneficiarios recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados. Los billetes se compran directamente en las páginas web de los respectivos operadores que tendrán habilitado un espacio para meter el código de registro. Si alguien pierde el código de registro puede recuperarlo a través de la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

¿Cuándo va a estar disponible el 'Verano Joven'? La página web del programa 'Verano Joven' ya está disponible, pero si entramos en ella, nos aparece un botón que indica que las inscripciones podrán realizarse "próximamente'". El proyecto se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

¿Dónde se aplican los descuentos? Las rebajas se aplicarán en billetes sencillos y de ida y vuelta de trenes; autobuses de titularidad estatal y pase Interrail Global Pass. De forma más detallada, las subvenciones son las siguientes: Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal. Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico. Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant. Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, y demás requisitos.

Condiciones de uso El programa impide la reserva en la misma empresa ferroviaria o de autobús de más de un viaje de ida y vuelta por día para un mismo origen-destino, salvo que previamente se haya efectuado el viaje o procedido a su cancelación.

Usos indebidos El código de registro que incluye el descuento es personal e intransferible, esto quiere decir que no lo puede usar una persona diferente a la que se ha inscrito con los requisitos pertinentes. Los viajes que no se vayan a poder realizar, deben cancelarse con una antelación mínima de 24 horas. La empresa emisora de los billetes podrá reducir este plazo de acuerdo con sus prácticas habituales de comercialización y venta. Se habilitan excepciones en los trayectos de autobús de corta duración y mayoritariamente vinculados a movilidad obligada.