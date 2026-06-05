Un tercio de los hogares jóvenes en España está en riesgo de pobreza tras pagar los gastos de la vivienda

El acceso a la vivienda es el principal problema de España según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los datos de la encuesta de mayo, muestran que esta preocupación ha marcado un nuevo récord histórico, al afectar a casi el 50% de los encuestados.

Además de ser una preocupación, la gravedad del asunto es una realidad que afecta al bienestar de las familias. Sobre todo a las más jóvenes y a las formadas por migrantes.

Según un estudio de la Fundación BBVA e IVIE (el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), un tercio de los hogares jóvenes (32,9%) caería en situación de pobreza tras pagar los gastos de la vivienda. Esto supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al conjunto de la población.

De hecho, la tasa de pobreza en España aumentaría del 19,5% actual al 23% si el indicador se calcula utilizando la renta real disponible una vez descontados los costes del hogar.

En línea con esos datos, el informe de BBVA e IVIE también se fija en la evolución de la tasa de sobreesfuerzo financiero. Esto es, tener que destinar más del 40% de tu renta disponible a gastos relacionados con vivienda. A nivel general, ese sobreesfuerzo en el pago del hogar se observa en algo más del 10% de la población general, pero la tasa se duplica llegando a casi el 20% en los más jóvenes y se cuadriplica en los que tienen menor nivel de renta.

Alquilar, la única opción La falta de ahorros, el endurecimiento de las condiciones bancarias y la casi inexistencia de vivienda social provocan que el alquiler sea prácticamente la única opción para encontrar una vivienda. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de personas que viven de alquiler en España. La cifra ha pasado de los dos millones a los casi cuatro en 2025. El alquiler a precio de mercado crece, según el informe, a un ritmo del 3,8% anual y concentra las subidas más agresivas en los nuevos contratos que se están firmando en las grandes ciudades donde se concentran las llamadas zonas tensionadas. Consumo investiga los anuncios de pisos de zonas tensionadas con alquileres superiores a los fijados por ley Además, el parque de vivienda pública en alquiler en España representa solo el 3,5%, menos de la mitad de la media en la Unión Europea (8%). Una situación de la que ha alertado Bruselas esta misma semana. La Comisión Europea pide a España que revise el IVA reducido en hostelería y avisa sobre la falta de vivienda social Alma Navarro La imposibilidad de elegir entre comprar y alquilar y la falta de acceso a vivienda social provocan que el esfuerzo medio de recursos destinados al abono mensual del arrendamiento se haya disparado hasta alcanzar el 41,7% de la renta disponible.

Uno de cada cuatro jóvenes vive en casas con problemas de habitabilidad Las dificultades de acceso a una casa se trasladan además a las condiciones en las que están los inmuebles que los jóvenes pueden permitirse. Según el informe, el 26,2% de los jóvenes en España vive en condiciones de privación de vivienda. Esto significa que más de un cuarto de la población joven habita en espacios con problemas graves como techos con filtraciones, paredes o cimientos húmedos, podredumbre en marcos de ventanas o falta de luz natural.

La brecha de la falta de vivienda Una de las principales causas del problema de la vivienda es la falta de casas. Entre 2021 y 2025 solo se construyeron 454.000 viviendas. Sin embargo, para satisfacer la demanda se tendría que haber levantado casi un millón de nuevos hogares. España apenas edificó el 45% de las viviendas necesarias. Las cifras del informe hablan por sí solas: se ha pasado de construir 14 viviendas por cada mil habitantes en 2007 a menos de dos en 2025.