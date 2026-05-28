Amnistía Internacional denuncia que "es más fácil entrar en la 'Casita' de Bad Bunny que conseguir vivienda digna"

Amnistía Internacional (AI) ha aprovechado que el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, está de gira en España para llamar la atención de la clase política y las administraciones públicas sobre la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país.

Con frases como "la casa de Benito es pequeña, la crisis de vivienda es enorme", "es más fácil pillar entradas para Benito que conseguir una vivienda digna" o Tití me preguntó cuándo podrá permitirse un alquiler", la ONG ha pedido al gobierno que aumente el parque de vivienda asequible, regule el mercado de alquiler mediante el control de precios y ponga fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables.

Amnistía Internacional apela a la Casita que protagoniza la escenografía de los conciertos de Bad Bunny Kevin Mazur / Getty Images

A las puertas del Congreso, Amnistía Internacional ha alertado de una "crisis estructural e histórica" que se cimenta en una serie de problemas. Entre ellos, la ONG subraya la falta de vivienda social y una inversión pública deficiente: "En España se destina solo el 0,5% del PIB a vivienda, muy por debajo del 1,2% de la media europea", ha denunciado Esteban Beltrán, director de la ONG en España.

La organización también ha denunciado una "sangría de desahucios" que afectan de forma mayoritaria a los más vulnerables y ha pedido que se les ponga límite. Beltrán ha querido poner el foco en el número de desalojos, "600.000 entre 2013 y 2027" que se explican "en los altos precios y en la desprotección de los derechos de los inquilinos".

Y es que, según subraya AI, el precio del alquiler está disparado y se ha duplicado en 10 años; mientras, el precio de la vivienda para compraventa sube un 14% en el primer trimestre del año según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio de Vivienda.

Amnistía Internacional también ha denunciado falta de protección jurídica. A las puertas del Congreso, Beltrán ha criticado que nuestro país "priorice la vivienda como activo financiero y no como un derecho humano".

Amnistía Internacional propone una serie de soluciones que alivien una situación inmobiliaria cada vez más desfavorable. Entre ellas el endurecimiento de las condiciones para los contratos temporales, elevar la financiación para el parque de vivienda pública, aumentar las ayudas económicas de emergencia para frenar desahucios de familias vulnerables o comprar viviendas ya construidas de forma ágil usando el derecho de tanteo y retracto en zonas tensionadas.

Por último, la organización considera que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado recientemente mejora el anterior, aunque cree que es poco ambicioso en materia de financiación y que establece criterios discriminatorios de acceso al obligar a la posesión de nacionalidad, residencia legal o empadronamiento.