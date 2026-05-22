El FMI pide a España que retire las ayudas a la energía y que resuelva el problema con la vivienda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide a España que elimine de forma gradual las medidas temporales de apoyo energético puestas en marcha para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

El informe que el organismo ha publicado este viernes, hace especial mención a las ayudas extraordinarias al combustible activadas por la crisis geopolítica. Considera que las rebajas tributarias a los carburantes pueden distorsionar los precios de la energía y disparar el gasto público.

El decreto ley del Gobierno con el plan de respuesta a la guerra contra Irán ya preveía la desactivación de las ayudas a partir de junio en función de la evolución de los precios, de forma que el próximo 1 de junio el IVA de la electricidad y el gas volverá al 21%, mientras que la rebaja al 10% del IVA de los carburantes se mantendrá reducido, en principio, solo hasta el 30 de junio.

El texto del FMI también pide a nuestro país avanzar hacia una armonización del IVA, elevando los tipos reducidos (4% y 10%) al tipo general del 21% para mejorar la eficiencia fiscal.

La propuesta incluye un mecanismo de compensación para utilizar la mayor recaudación en transferencias directas a hogares de bajos ingresos.

El FMI, crítico con el control al precio de los alquileres El informe que ha publicado el organismo que dirige Kristalina Georgieva, hace hincapié en el problema de vivienda que afronta España. Recuerda que el precio ha subido un 13% interanual y que existen dificultades reales de acceso, pero no cree que la solución sea el tope al precio de los alquileres. El informe señala que en Cataluña, donde se ha aplicado la regulación de alquileres, hay indicios de efectos secundarios como la reducción de la oferta de vivienda en alquiler y la retirada del mercado inmobiliario de las viviendas de gama alta mientras que la caída de precios que se observa, dice el FMI, es muy limitada. Por ello, aconseja no renovar ni prorrogar los controles de precios una vez que termine su periodo inicial de tres años, a menos que una evaluación exhaustiva demuestre lo contrario. El FMI insiste en que la solución duradera pasa por incentivar la iniciativa privada y construir más. Para ello propone agilizar la burocracia, aumentar la seguridad jurídica y aumentar la vivienda social enfocada al alquiler. ““

Preocupación por el envejecimiento de la población El FMI pide a España un ajuste fiscal adicional acumulado del 1,5% del PIB hasta 2030. El argumento central es que España debe reducir su deuda pública ahora, aprovechando el buen ciclo económico actual, para estar preparada antes de que la ola del gasto por envejecimiento golpee con fuerza más adelante. Aunque el organismo reconoce las reformas previas que España ha hecho en materia de pensiones, el FMI considera que son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por ello, recomienda ampliar el número de años de cotización utilizados para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.