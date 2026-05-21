España casi triplicará en 2026 el crecimiento de la zona euro, según la Comisión Europea

La Comisión Europea ha presentado sus Previsiones de Primavera y España destaca como la economía más dinámica y saneada entre las grandes potencias del euro frente al estancamiento de países vecinos como Francia y Alemania.

En un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio que ya está causando más inflación y shocks energéticos, Bruselas espera para España un crecimiento del 2,4% para este año y del 1,9% para 2027.

La eurozona, por su parte, sufre un frenazo severo que reduce su crecimiento al 0.9% en 2026, lastrada por el estancamiento de Alemania, que crece un 0.6% y el débil avance de Francia, que avanza un 0.8%.

Para este año, se espera un crecimiento del 1,1% para el PIB de la Unión Europea en su conjunto.

De cara a 2027, se espera que el PIB tanto de la zona euro como de la UE tomen mayor impulso, con un crecimiento hasta el 1.2% en la zona euro y del 1,4% en la Unión Europea.