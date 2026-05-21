España casi triplicará en 2026 el crecimiento de la zona euro, según la Comisión Europea
- La CE sitúa el crecimiento de España para 2026 en el 2,4%, una décima más de lo que predijo en otoño
- La tasa de paro de nuestro país bajará en 2026 del 10%, según la Comisión
La Comisión Europea ha presentado sus Previsiones de Primavera y España destaca como la economía más dinámica y saneada entre las grandes potencias del euro frente al estancamiento de países vecinos como Francia y Alemania.
En un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio que ya está causando más inflación y shocks energéticos, Bruselas espera para España un crecimiento del 2,4% para este año y del 1,9% para 2027.
La eurozona, por su parte, sufre un frenazo severo que reduce su crecimiento al 0.9% en 2026, lastrada por el estancamiento de Alemania, que crece un 0.6% y el débil avance de Francia, que avanza un 0.8%.
Para este año, se espera un crecimiento del 1,1% para el PIB de la Unión Europea en su conjunto.
De cara a 2027, se espera que el PIB tanto de la zona euro como de la UE tomen mayor impulso, con un crecimiento hasta el 1.2% en la zona euro y del 1,4% en la Unión Europea.
La inflación repunta por la guerra en Irán
La Comisión Europea espera que a finales de 2026 el precio del barril Brent alcance los 180 dólares. El impacto del choque energético elevará la inflación de España al 3% en 2026, es un 1% más de lo que se esperaba en las previsiones de otoño de la Comisión Europea. Entonces se esperaba que cayera con fuerza hasta el 2%.
El alza de los precios iniciará en nuestro país un descenso lento en 2027 hasta el 2.5%, presionada por la resistencia de los salarios y el consumo interno.
Para la zona euro, también se espera un repunte hasta el 3% en 2026 y una corrección hasta el 2,3% en 2027.
La UE registrará el índice de precios más alto del grupo, alcanzando el 3.1% en 2026 debido a la exposición de los socios del este. En 2027, la inflación global comunitaria se moderará, según las previsiones hasta el 2.4%.
La Comisión Europea ha querido subrayar que el contexto actual está marcado por una gran incertidumbre y que estas previsiones vienen condicionadas por la duración y la gravedad del conflicto en Oriente Próximo.
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