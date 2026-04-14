El FMI rebaja las perspectivas de crecimiento global y alerta de la mayor crisis energética si se alarga la guerra en Irán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado su previsión de crecimiento global al 3,1% este año, dos décimas menos que en su cálculo anterior, como consecuencia de la guerra de Irán. Además, ha advertido que, si se alargara el conflicto, podría convertirse en "la mayor crisis energética de la era moderna", con los mercados emergentes especialmente afectados.

El informe de perspectivas publicado este martes ha confirmado también que España crecerá menos y tendrá más inflación este año como consecuencia de la conflicto. Tal y como avanzó hace semanas, el producto interior bruto (PIB) español avanzará el 2,1%, dos décimas menos de lo previsto a comienzos de año, mientras que la inflación general será del 3%, seis décimas más.

Con todo, el organismo internacional espera que España crezca más que el resto de grandes economías de la eurozona (Alemania 0,8%; Francia 0,9% e Italia 0,5%) y el doble que la zona euro (1,1%), tras rebajarles entre una y tres décimas sus estimaciones.

Las perspectivas globales, no obstante, podrían empeorar de alargarse el conflicto o agravarse los daños a las infraestructuras energéticas. En el peor de los escenarios, el crecimiento mundial se recortaría hasta el 2% en 2026 y la inflación general alcanzaría el 6% en 2027, con un impacto casi el doble en las economías emergentes que en las avanzadas.