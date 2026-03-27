El Banco de España rebaja la previsión de crecimiento por la guerra en Irán hasta el 2,3% este año y el 1,7% en 2027

El PIB de España seguirá creciendo, pero a un menor ritmo por la Guerra de Irán. Las previsiones del Banco de España rebajan una décima el crecimiento de la economía y lo sitúan para este 2026 en un 2,3% a causa de la inestabilidad generada en Oriente Medio, que ha golpeado de forma significativa a los mercados energéticos.

El regulador cifra también a la baja sus previsiones de crecimiento para 2027, que caen a un 1,7%, tres décimas menos respecto al escenario previo al inicio de la Guerra. No obstante, el Banco de España advierte de que las caídas podrán ser mayores si no se recuperan pronto los mercados energéticos.

En un escenario de inestabilidad prolongado, las previsiones de crecimiento se sitúan en un 1,9% para este 2026 y en un 1,1% para 2027, según los datos publicados este viernes por el regulador, que ha presentado sus Proyecciones Macroeconómicas y el informe trimestral de la economía española correspondiente a los tres primeros meses de este 2026.

Respecto a la inflación, el Banco de España revisa al alza el indicador y lo sitúa en un 3% y en un 2,7% la subyacente para este año. Y al igual que con el crecimiento del PIB, advierte de que si los mercados energéticos no recuperan la estabilidad la inflación podría crecer este 2026 hasta el 5,9%.

La inflación se moderará en 2027. La general y la subyacente se situarán en el 2,5% y en el 2,7%, respectivamente, siempre y cuando el conflicto en Oriento Próximo no se extienda. En el peor de los escenarios, el regulador prevé una inflación general del 3,2% para el próximo año.

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