La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero y rompe la racha de tres meses de descensos

Febrero ha puesto fin a la racha de tres meses de caídas consecutivas en la inflación. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha cerrado el segundo mes del año en el 2,3% interanual, sin cambios respecto a enero, una estabilidad que se explica por el abaratamiento de la electricidad, que contrarresta las subidas en restauración y alimentos.

Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), a la espera de conocer cómo impactará la guerra en Irán en este indicador, tras semanas con el precio del petróleo disparado. Este mismo viernes, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, supera los 100 dólares.

Cabe recordar que el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se produjo el pasado 28 de febrero, por lo que será en marzo cuando se noten los primeros efectos en los precios. Algunos organismos han avanzado que la inflación podría elevarse por encima del 3% en caso de que la guerra durase hasta verano, mientras los mercados ya descuentan una subida de los tipos de interés en la reunión de la próxima semana del Banco Central Europeo (BCE).

Fin a la racha de descensos A la espera de posibles consecuencias, el dato de febrero ha puesto fin a la racha de tres meses consecutivos de caídas en la inflación desde el máximo del 3,1% que tocó en octubre. Respecto a otros meses de febrero, el 2,3% registrado este año es siete décimas inferior al dato de 2025, cuando los precios de la electricidad repuntaron con fuerza por el regreso del IVA al 21%, y se sitúa lejos del 7,6% que anotó el IPC en 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania. Según Estadística, esta estabilidad en los precios en febrero se explica por el descenso en el coste de la electricidad. Esto ha favorecido que la variación de la inflación de la categoría de vivienda se haya situado en el 1,9%, ocho puntos por debajo de la del mes pasado. Por su parte, los precios de los restaurantes y de los servicios de alojamiento se han disparado hasta el 4,8%, tres décimas más que en enero; mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido al 3,2%, dos décimas más. "Esta evolución se debió, en su mayor parte, a la estabilidad de los precios de los aceites y grasas y del pescado y marisco, frente a las bajadas del mismo mes de 2025", apunta el INE.