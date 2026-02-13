La inflación baja al 2,3% en enero por los precios de la energía y confirma la mayor caída desde marzo de 2025

El 2026 comenzó con una inflación más moderada. Así lo ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la tasa de enero en el 2,3%, una décima menos de lo adelantado hace un par de semanas y seis décimas menos que en diciembre. Esto supone la mayor caída desde marzo del año pasado, propiciada sobre todo por los precios de la energía.

Es, además, la inflación más baja un enero desde 2021, si comparamos la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) del primer mes de cada año. En todo caso, es sensiblemente superior al periodo entre 2018 y 2021, cuando la tasa se situaba en torno al 1%.

La inflación subyacente, resultado de excluir la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, se mantiene en el 2,6% por tercer mes consecutivo. Este indicador está siendo más resistente, con una tendencia al alza aunque irregular en el ritmo, también desde marzo de 2025.

Electricidad y carburantes empujan a la baja la inflación Han participado en una menor inflación los precios de la electricidad, cuya subida en enero de 2026 ha sido menor que la del mismo mes del año anterior. Esto ha favorecido que la variación de la inflación de la categoría de vivienda se haya situado en el 2,7%, tres puntos menos que al cerrar el 2025. También la tasa de transportes ha caído casi dos puntos hasta situarse en valores negativos, en el -0,1%, debido al abaratamiento de los combustibles, cuando en enero de 2025 se habían encarecido.