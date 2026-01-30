La inflación se modera con el comienzo del año y baja cinco décimas, hasta el 2,4%, por el precio de la energía
- La tasa subyacente se mantiene en el 2,6% por tercer mes consecutivo
La inflación se modera con el comienzo del 2026. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero ha variado un 2,4% interanual, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse, serán cinco décimas menos que en diciembre, el mayor descenso desde marzo del año pasado, propiciado por la energía.
La inflación subyacente —resultado de excluir los alimentos no elaborados y la energía por la volatilidad de sus precios— se ha mantenido en el 2,6%, sin cambios por tercer mes consecutivo.
La evolución del IPC cerró el 2025 con una tasa del 2,9%, misma cifra con la que se empezó ese año, tras llegar a caer hasta el 2% en el mes de mayo. Esa tasa, el 2%, es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo para las economías de la zona euro.
Baja el precio del combustible
La caída de cinco décimas en la tasa anual de inflación, como apuntábamos antes, se vincula con los precios de la energía. Por un lado, los carburantes y lubricantes de vehículos se han abaratado respecto a enero de 2025. Por otro, la electricidad ha subido, pero en menor medida que en el mismo mes del año pasado.
"Comenzamos el día con dos muy buenas noticias económicas", ha celebrado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en referencia al dato de inflación, pero también al crecimiento de la economía del 0,8% en el último trimestre de 2025.
Si reparamos en las tasas mensuales de inflación (esto es, la variación del IPC de diciembre a enero), estas se sitúan en negativo: -0,4% la general y -0,5% la subyacente, según el indicador estimado por el INE.
Finalmente, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite realizar comparaciones internacionales, refleja las mismas tendencias que el IPC. La tasa de variación anual se estima en el 2,5% en enero, igualmente cinco décimas menos que en diciembre. La subyacente se sitúa en el 2,8% y la mensual, en el -0,7%.
Cambios en la metodología del INE
El INE ha informado este viernes de algunos cambios en su metodología, consecuencia de la normativa europea, que "mejoran" la precisión del IPC.
Primero, se ha implantado la nueva base 2025, que reconfigura la composición de la cesta de la compra y la clasificación de los productos. Según ha precisado la nota de prensa, el objetivo es adaptarse a los cambios en las pautas de consumo y, aunque es un cambio que suele ocurrir cada cinco años, se ha adelantado en esta ocasión para incorporar las exigencias de un nuevo reglamento de la Unión Europea.
Además, con la base 2025 se ha mejorado el proceso de recogida de los precios, gracias a la automatización y el rastreo por internet, de forma que las subidas y bajadas en los precios se podrán reflejar en el IPC del mismo mes, sin esperar al siguiente como sucedía antes.