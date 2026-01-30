La inflación se modera con el comienzo del año y baja cinco décimas, hasta el 2,4%, por el precio de la energía

La inflación se modera con el comienzo del 2026. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero ha variado un 2,4% interanual, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse, serán cinco décimas menos que en diciembre, el mayor descenso desde marzo del año pasado, propiciado por la energía.

La inflación subyacente —resultado de excluir los alimentos no elaborados y la energía por la volatilidad de sus precios— se ha mantenido en el 2,6%, sin cambios por tercer mes consecutivo.

La evolución del IPC cerró el 2025 con una tasa del 2,9%, misma cifra con la que se empezó ese año, tras llegar a caer hasta el 2% en el mes de mayo. Esa tasa, el 2%, es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo para las economías de la zona euro.

Baja el precio del combustible La caída de cinco décimas en la tasa anual de inflación, como apuntábamos antes, se vincula con los precios de la energía. Por un lado, los carburantes y lubricantes de vehículos se han abaratado respecto a enero de 2025. Por otro, la electricidad ha subido, pero en menor medida que en el mismo mes del año pasado. "Comenzamos el día con dos muy buenas noticias económicas", ha celebrado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en referencia al dato de inflación, pero también al crecimiento de la economía del 0,8% en el último trimestre de 2025. Si reparamos en las tasas mensuales de inflación (esto es, la variación del IPC de diciembre a enero), estas se sitúan en negativo: -0,4% la general y -0,5% la subyacente, según el indicador estimado por el INE. Finalmente, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite realizar comparaciones internacionales, refleja las mismas tendencias que el IPC. La tasa de variación anual se estima en el 2,5% en enero, igualmente cinco décimas menos que en diciembre. La subyacente se sitúa en el 2,8% y la mensual, en el -0,7%.