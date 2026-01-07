La inflación de la eurozona cerró 2025 en el 2%, en línea con el objetivo del BCE, tras moderarse en diciembre

La tasa de inflación interanual de la zona euro se redujo una décima en diciembre, cuando los precios aumentaron un 2% anual. La cifra está en línea con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE) y con el menor incremento del coste de la vida en la región desde el pasado mes de agosto. Lo apuntan los datos de estimación que ha avanzado, este miércoles, la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

En concreto, la menor subida interanual de los precios en el último mes del año reflejaría el mayor retroceso del precio de la energía, que bajó un 1,9% interanual, frente al descenso del 0,5% en noviembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2% interanual, frente al 3,2% del mes anterior.

De su lado, los bienes industriales no energéticos subieron su coste un 0,4% interanual, una décima menos que en el mes anterior, mientras que el coste de los servicios aumentó un 3,4%, una décima por debajo de la subida interanual del mes de noviembre.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,4% en diciembre. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó en diciembre al 2,3% desde el 2,4% del mes anterior, su menor nivel desde el pasado agosto.