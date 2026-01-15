La inflación cerró el año 2025 igual que lo empezó. Según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó una décima en diciembre, hasta el 2,9% interanual, debido al abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos. Es la misma cifra que la avanzada a finales del mes pasado.

A pesar de que el precio de los alimentos aumentó dos décimas en el último mes del año, hasta el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites, la inflación descendió en diciembre por segundo mes consecutivo, después de que en octubre registrase máximos del año (3,1%).

Según Estadística, esta caída se explica, principalmente, por la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. Así, el grupo de transporte recortó un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%.

Por su parte, los precios de los paquetes turísticos subieron, aunque en menor medida que el año anterior; mientras que los servicios recreativos y deportivos encarecieron sus precios en contraste con el descenso de un año antes. Todo ello dejó el grupo de ocio y cultura con una tasa del 0,5% anual, siete décimas por debajo que la de noviembre.

La inflación subyacente se mantiene en máximos del año En el caso de la inflación subyacente —que excluye la energía y los alimentos no elaborados—, se mantuvo en el 2,6% interanual en diciembre, la misma cifra que en noviembre. Es, no obstante, la tasa más alta registrada desde diciembre de 2024. En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) —que se usa para hacer comparaciones internacionales—, la tasa de variación anual se situó en el 3%, dos décimas menos que en el mes anterior. Por último, cabe destacar que los precios subieron en términos mensuales, resultado de comparar el dato del mes de noviembre y el de diciembre, en lugar de las tasas interanuales. Después de subir dos décimas en noviembre, volvieron a repuntar tres décimas en la recta final del año. Esto se explica, según Estadística, por el encarecimiento del ocio y la cultura, en un 2,8%, por la subida de los paquetes turísticos; y de la vivienda en un 0,6% por el mayor coste de la electricidad.