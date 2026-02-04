El precio de la luz cae este jueves un 63,4% en el mercado mayorista

Las cuentas de los hogares españoles podrán respirar —aunque sea levemente— en esta primera cuesta de enero de 2026. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja este jueves un 63,4% y hasta los 6,30 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 17,22 del miércoles, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Con este último dato, la electricidad encadena 14 días por debajo de los 50 €/MWh. Las recientes borrascas han favorecido la producción de energías renovables como la eólica o la hidráulica.