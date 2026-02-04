El precio de la luz cae este jueves un 63,4% en el mercado mayorista
- La factura de la luz baja en enero un 4,6% respecto a diciembre, según Facua
- La CNMC recoge una disminución del 7% del recibo respecto a enero de 2025
Las cuentas de los hogares españoles podrán respirar —aunque sea levemente— en esta primera cuesta de enero de 2026. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja este jueves un 63,4% y hasta los 6,30 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 17,22 del miércoles, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Con este último dato, la electricidad encadena 14 días por debajo de los 50 €/MWh. Las recientes borrascas han favorecido la producción de energías renovables como la eólica o la hidráulica.
Ligero descenso en la factura
Un análisis de Facua cifra en un 4,6% la reducción del coste del recibo de enero respecto a diciembre de 2025. El coste medio en la tarifa semirregulada (PVPC) ha pasado de los 87 euros al 82,97.
Un año antes, en enero de 2025, ese recibo fue de 91,69 euros, según Facua. Por tanto, la bajada respecto al inicio del año pasado es de un 9,5%. Este descenso coincide con la subida del 2,8% al kilovatio (kW) de potencia contratada que aplica el Gobierno desde este mes.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) también constata este retroceso en la factura. El organismo regulador lo cifra en un 1,5% este enero respecto a diciembre de 2025. Para un consumidor tipo con una potencia de 4,4 kilovatios hora (KWh) la primera factura del año tendrá un importe medio de 63,31 euros frente a los 68,41 euros de enero de 2025. En ese periodo, el IVA de la electricidad regresó al 21% tras su rebaja temporal durante la crisis energética que desencadenó la invasión rusa de Ucrania.