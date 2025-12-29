El precio de la luz sube por encima de los 100 euros/MWh y toca máximos en diciembre
- Se situará en 107,20 euros/MWh de media, casi 30 euros más que este domingo, cuando rozó los 79 euros
- Esta subida del precio mayorista de la luz afecta a los contratos con la tarifa regulada o PVPC
El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a subir en la recta final del año y superará este lunes los 100 euros megavatio hora (MWh), hasta tocar su nivel más alto en lo que llevamos de mes.
Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el precio se situará en 107,20 euros/MWh de media, casi 30 euros más que este domingo, cuando rozó los 79 euros.
Por horas, la luz será más barata de madrugada, cuando marcará menos de 90 euros/MWh. Por el contrario, será más cara de 20.00 a 21.00 horas, cuando alcanzará 158,14 euros/MWh.
Afecta a los clientes con tarifa regulada
Esta subida del precio mayorista de la luz (también llamado pool) afecta a los contratos con la tarifa regulada o PVPC, que son quienes se ven impactados por estas oscilaciones en los precios diarios.
Sin embargo, el pool no representa exactamente el importe final para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones.