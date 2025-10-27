El precio de la luz subirá este martes un 13% y superará los 100 euros/MWh

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este martes un 13,2%, hasta situarse en los 101,52 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 89,72 euros de este lunes. Con ello, rompe con diez días por debajo de la cota de los 100 euros/MWh.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), recogidos por Servimedia, el dato de este martes supondrá una subida del 165% con respecto a los 38,36 euros de hace una semana y un ascenso del 108% sobre los 48,79 euros de hace un mes.

Además, en comparativa interanual, este martes se producirá un encarecimiento del 33,5% ya que el 28 de octubre del año pasado el precio fue de 76,04 euros/MWh.

01.06 min Los consejos de los expertos para ahorrar energía en casa