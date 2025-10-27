El precio de la luz subirá este martes un 13% y superará los 100 euros/MWh
- Rompe así con una racha de diez días consecutivos por debajo de la cota de los 100 euros/MWh
- Supone un incremento del 165% con respecto a los 38,36 euros/MWh de hace una semana
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este martes un 13,2%, hasta situarse en los 101,52 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 89,72 euros de este lunes. Con ello, rompe con diez días por debajo de la cota de los 100 euros/MWh.
Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), recogidos por Servimedia, el dato de este martes supondrá una subida del 165% con respecto a los 38,36 euros de hace una semana y un ascenso del 108% sobre los 48,79 euros de hace un mes.
Además, en comparativa interanual, este martes se producirá un encarecimiento del 33,5% ya que el 28 de octubre del año pasado el precio fue de 76,04 euros/MWh.
La prórroga de las nucleares, en el aire
Entretanto, las compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Iberdrola, Endesa y Naturgy, han enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica expresando su "disposición" a ampliar la vida útil de la planta más allá de 2027. Como ha podido saber RTVE, no se trata de una petición de prórroga ni una notificación por parte de las tres empresas, sino de una comunicación oficial de que quieren seguir con la central.
Cabe recordar que la central nuclear de Almaraz produce el 7% de la demanda eléctrica anual de toda España. Es la instalación que más aporta al sistema.
Fuentes del Ministerio han insistido a RTVE en que "no ha cambiado su posición" de que, para estudiar cualquier posible prórroga, esta debe cumplir las tres líneas rojas que ha marcado hasta ahora: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
El próximo 1 de noviembre expira el plazo que tienen las compañías para enviar la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que este organismo la evalúe de cara al cese previsto del primer reactor de la planta.