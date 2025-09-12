El Gobierno disparará la inversión en la red eléctrica un 65% hasta 13.600 millones para paliar su saturación

El Gobierno propone una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad (alta tensión) hasta 2030, una cuantía un 65% superior a la prevista en la planificación actual (2021-2026) y que multiplica hasta por 14 la capacidad de la red.

Así lo ha detallado este viernes la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tres días después de que las eléctricas dijeran que el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica (que gestionan Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) están saturados.

Con la propuesta presentada este viernes por Aagesen para la planificación de la red de alta tensión entre 2025-2030, que ahora saldrá a información pública, se dispara la inversión prevista para la parte de la red que gestiona Red Eléctrica, que mantiene un pulso con las eléctricas por las responsabilidades del apagón masivo en España del 28 de abril.

Según el Gobierno, el refuerzo de las redes contribuirá a mantener precios competitivos de la electricidad y a seguir atrayendo proyectos industriales. Según cálculos del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera un impacto de 1,27 millones en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en la creación de empleo.