La caída del decreto 'antiapagones' pone en riesgo 200.000 millones en inversiones y ayudas para la gran industria

El rechazo este martes en el Congreso del conocido como decreto 'antiapagones', el paquete de medidas urgentes que el Ejecutivo aprobó en junio con el fin de fortalecer el sistema eléctrico, pone en riesgo hasta 200.000 millones de euros en inversiones, 250 millones en descuentos en la factura eléctrica para la gran industria y frena la implantación del autoconsumo en España.

"Son buenas medidas, son medidas necesarias y hoy quiero apelar a su responsabilidad", defendió la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, antes de la votación. Pero no convenció ni a parte de los socios de investidura, ni a la oposición.

Pese a contar con el visto bueno de ecologistas, asociaciones de renovables y de las empresas eléctricas, hasta siete partidos (PP, Vox, Podemos, Junts, BNG, UPN y el diputado de Chunta integrado en Sumar) decidieron votar en contra de la norma, alegando que "no es la solución".

"El Gobierno quería darle ayudas a determinadas eléctricas, todas ellas renovables, y nosotros no podemos participar de un engaño masivo como el que se pretendía", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, este miércoles en una entrevista en Las Mañanas de RNE. "Ni impone sanciones al oligopolio eléctrico (...) ni obligaciones para que algo así no se vuelva a producir", criticó a su vez la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

También un informe de PwC advertía del impacto en las inversiones si la norma no salía adelante. Sobre todo, por el "cuello de botella" que tiene el sector eléctrico con las conexiones a la red para grandes consumidores: la red está tan saturada que en 2024 sólo se aceptaron una de cada diez solicitudes .

La semana pasada , la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) —que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, y patronales de las energías limpias— alertaba de las "graves consecuencias" que podría tener la no ratificación del texto. Entre otras, aludía a la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, "pérdida de competitividad internacional y paralización de inversiones esenciales para reducir la dependencia energética exterior".

En la misma línea, la organización ecologista Greenpeace ha lamentado que no haya prosperado el decreto, pues consideran que contiene medidas "largamente esperadas" de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo. "La crisis climática no espera a nadie. Necesitamos un consenso político amplio", ha lamentado la organización en una nota remitida a los medios , para después exigir que se presente una nueva propuesta "lo antes posible".

Aagesen califica de "gran irresponsabilidad" el 'no' del Congreso

La onda expansiva del 'no' del Congreso a la norma ha llegado también a los mercados financieros. Las compañías energéticas que cotizan en el Ibex 35 han abierto en rojo este miércoles, con Solaria liderando los descensos. Otras compañías que cotizan en el mercado continuo como Ence Energía, Grenergy Renovables o Elecnor también han registrado caídas en la apertura.

Para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, el rechazo del Congreso es una "gran irresponsabilidad" y ha recordado que el Ejecutivo va a "insistir" con la propuesta de Real Decreto-ley y que se encuentra trabajando "desde ya".

"Se nos puso mucha presión para tener un informe (sobre el apagón) lo antes posible. Lo hicimos con mucha diligencia, desde el rigor técnico (...) y lo que hemos visto es que no sólo no nos apoyan sino que no ponen ninguna medida encima de la mesa", ha reprochado a los grupos tras la presentación de un informe sobre la situación de la mujer en ámbitos vinculados a la transición ecológica, que recoge Efe.

"Esto lo vamos a sacar adelante (...) Porque es una gran prioridad y porque nos jugamos muchas cosas", ha afirmado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, confiando en que "a través del diálogo" se logre finalmente el respaldo necesario en la Cámara Baja, al considerar que el contenido del decreto es "muy positivo y muy necesario" tanto para la sociedad como para las familias y empresas.