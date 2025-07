Tellado dice que Sánchez tiene "una mayoría fallida" y que la legislatura tiene el tiempo "que él se quiera atrincherar”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "una mayoría fallida" y "truncada" en el Congreso de los Diputados. "Todo hace prever que esta legislatura no tiene más futuro que el tiempo que Sánchez decida atrincherarse".

Tellado se ha pronunciado así en RNE tras el fracaso en el Congreso del decreto antiapagones del Gobierno, que contó con el voto en contra de varios socios del Ejecutivo. Y lo ha hecho, además, cuando se cumplen dos años de las elecciones del 23J, el ecuador de la legislatura.

Precisamente, ha defendido el rechazo del PP a esta medida porque es un "engaño masivo" a la ciudadanía ya que no garantiza, a su juicio, que no se pueda volver a producir un apagón generalizado como el del pasado 28 de abril. "El Gobierno quería darle ayudas a determinadas eléctricas, todas ellas renovables, y nosotros no podemos participar de un engaño masivo como el que se pretendía", ha añadido.

Con todo, ha negado que el PP haya tumbado el decreto, sino los socios de Sánchez. "La noticia no es que el PP no haya salvado a Pedro Sánchez, espero que nadie espere eso de nosotros", ha aseverado.

Por otro lado, preguntado por los dos años del 23J, Tellado ha asegurado que "la legislatura nunca debió producirse". A su juicio, Sánchez debió "asumir el resultado electoral" entonces y "haber entendido que había perdido las elecciones y que no tenía sentido atrincherarse". Y ha dicho que el jefe del Ejecutivo es "un sarampión" para España: "Ha vivido de la crispación y de ese muro que construyó hace dos años en su propia investidura".

El PP tiene "indudablemente" más sintonía con Vox que con el PNV Tellado también ha asegurado que su partido tiene "indudablemente" más sintonía con Vox que con el PNV, que en su opinión se ha convertido en una formación que pretende "lograr beneficios" a cambio de "extorsionar a un presidente débil", comportándose "igual que Bildu". Ha vuelto a arremeter contra el PNV asegurando que los nacionalistas de Euskadi han engañado a su electorado porque pidieron el voto "a los vascos de centro-derecha" para luego "gobernar con la izquierda" y "desarrollar políticas de izquierdas". Así, ha denunciado que el "entreguismo" de los de Aitor Esteban "al PSOE" es "escandaloso". "Hoy por hoy, el PNV no son socios de Sánchez, son cómplices de Sánchez y de su corrupción", ha añadido, enfatizando que el PNV "tiene que ser claro con su electorado" porque no cree que "los vascos se sientan cómodos" viendo a los jetzales "comportarse igual que Bildu en el Congreso de los Diputados".