Corredor defiende ante el Senado la actuación de Red Eléctrica el día del apagón

La presidenta de Red Eléctrica (Redeia), Beatriz Corredor, ha defendido ante el Senado la correcta actuación de la empresa el día del apagón del 28 de abril. En una comparecencia, Corredo ha explicado que sabe que todo el proceso que llevó al apagón se inició a las 12.33 en una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz.

00.58 min La caída del decreto 'antiapagones' pone en riesgo 200.000 millones en inversiones

"Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 hercios, provino de la mala gestión y del mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad en la provincia extremeña de Badajoz", ha explicado Corredor. Además, ha añadido que la generación de esta planta se comportó de forma indebida y provocó que el sistema fuera mucho más vulnerable debido a la doble oscilación.

Asimismo, la presidenta del operador eléctrico ha apuntado a que esa misma planta sufrió un fallo semejante "acreditado y documentado" el año anterior. De hecho, los responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento sobre la gestión de esa planta.

Fallo de las hidroeléctricas Por otro lado, Corredor ha comentado que aquel día, el 28 de abril, las centrales hidroeléctricas no estuvieron a la altura de lo que la normativa fija para el proceso de reposición. Ha añadido que, al no ser "capaces de arrancar en autónomo", se retrasó la reposición, según han acreditado tanto el Ministerio de Transición Ecológica como Redeia. La presidenta de la empresa ha recordado que estas centrales están obligadas por la legislación a arrancar en autónomo en caso de incidente. A pesar de esto, no fueron capaces de hacerlo y hubo que alimentarlas por la electricidad que llegaba de Francia y Marruecos.