La inflación de la eurozona baja al 1,7% en enero
- El coste de la energía ha caído un 4,1%, pero los alimentos se han encarecido un 4,4%
- En España se sitúa en el 2,5% en enero, la séptima más alta de la zona euro
Los precios se han moderado en la eurozona y empieza el año con la inflación en el 1,7%. Por tanto, se reduce 3 décimas respecto a diciembre, según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
La caída de los precios de la energía ha propiciado este descenso. Se trata del único indicador que baja mientras los alimentos frescos suben al 4,4%, los servicios al 3,2%, los alimentos procesados al 2,1% y los bienes industriales no energéticos aumentan un 0,4%.
España por encima de la media
España se sitúa 8 décimas por encima de la media y ha cerrado enero con un incremento interanual de precios del 2,5% (un 2,4% según el INE). Es medio punto menos que en diciembre cuando alcanzó el 3%.
La tasa de España es la séptima más alta de la eurozona y lidera la inflación de sus cuatro mayores economías. Alemania ha empezado el año con un 2,1% mientras que Italia lo ha hecho con un 1%. Francia, con un 0,4%.