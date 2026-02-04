La inflación de la eurozona baja al 1,7% en enero

Los precios se han moderado en la eurozona y empieza el año con la inflación en el 1,7%. Por tanto, se reduce 3 décimas respecto a diciembre, según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

La caída de los precios de la energía ha propiciado este descenso. Se trata del único indicador que baja mientras los alimentos frescos suben al 4,4%, los servicios al 3,2%, los alimentos procesados al 2,1% y los bienes industriales no energéticos aumentan un 0,4%.