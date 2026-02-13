El IPC en la cesta de la compra: las verduras se disparan en enero, mientras la ropa baja
- Consulta qué productos se han encarecido y cuáles se han abaratado en la cesta básica, los suministros y el ocio
- Evolución del IPC en enero por productos, desde la leche y la gasolina hasta gastos como el alquiler, el móvil y la luz
Las hortalizas de fruto, como los tomates y los pimientos, y las legumbres verdes, como las judías verdes y los guisantes, fueron los productos que más se encarecieron en enero, con subidas que se acercaron e incluso superaron el 10%, mientras que los productos vinculados al turismo, como el alquiler de coches y los billetes de avión, y la ropa, con la llegada de las rebajas, fueron los que más bajaron de precio.
Ese abaratamiento de los productos turísticos y de las prendas de vestir ha contribuido decisivamente a que la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) bajara seis décimas en enero respecto a diciembre, su mayor caída en casi un año, hasta el 2,3%, según el dato definitivo del Instituto Nacional de Estadística, que este mes ha actualizado la base de cálculo, lo que supone la introducción de nuevos productos y grupos de gasto. Uno de ellos, que incluye seguros y servicios financieros, es el que más se ha encarecido con respecto a enero del año pasado, un 4,7%, seguido de la hostelería -con mucho mayor peso en los en el consumo de los hogares- y el grupo de alcohol y tabaco, que suben un 4,5%.
Los alimentos, el grupo de gasto que más se lleva de los presupuestos familiares, también se sitúa por encima de la inflación general, al registrar un alza del 3% en el último año. En enero, además de las verduras, también impulsaron esa subida el aceite de oliva, que subió un 3% respecto a diciembre, y el pescado, que se anotó un 2,7%.
Con todo, el producto que más impulsó los precios en enero fue la electricidad, que se encareció un 2,7% respecto a diciembre y cuesta así un 3,7% más que el año pasado. Y también empujó el repunte de los restaurantes, otro 0,5% el mes pasado que hace que comer fuera de casa sea un 4,3% más caro que hace un año.
En el otro lado de la balanza, lo que más frenó los precios fue la ropa de mujer y de niña, que se abarató un 14,8%, mientras que las prendas masculinas bajaron un 14,4% y la ropa de bebé, un 15,8%. Las rebajas de enero también se notaron en el calzado, que bajó de precio un 8,5%, aunque en el caso de los zapatos de mujer el descenso rebasó el 10%.
También pesó en la moderación del IPC la caída de los precios turísticos, con el sector en plena temporada baja. Así, los paquetes turísticos bajaron un 12,4% respecto a diciembre, aunque siguen costando un 3,1% más que el año pasado por estas fechas, los billetes de avión cayeron un 6%, si bien cuestan un 9,3% más que hace un año, y el transporte en tren bajó un 15,7%, lo que modera algo la subida interanual, que se acerca al 20%. Los hoteles también muestran la misma tendencia: su precio disminuyó un 6,6% en enero, aunque todavía cuestan un 8% más que hace un año.
Por último, los carburantes también contribuyeron notablemente a contener los precios en enero: la gasolina bajó un 1,1% y cuesta ahora un 7,4% menos que en enero del año pasado, mientras que el gasóleo bajó un 1,4% y acumula un descenso del 5,9% en los últimos doce meses.
La cesta de la compra básica
Para ilustrar cómo impacta la inflación en los bolsillos de los ciudadanos, DatosRTVE ha seleccionado 16 productos básicos de consumo habitual, que se encuentran entre los más consumidos y los que más gasto suponen para la mayoría de las familias. Los siguientes gráficos muestran cómo han variado sus precios respecto al mismo mes del año pasado o respecto al mes anterior, según se prefiera, así como su evolución en los últimos cinco años.
Esta cesta de la compra reducida incluye alimentos como la leche, el pan, el aceite de oliva y el pescado, entre los más frecuentes en las cocinas españolas. También se recogen otros productos de consumo habitual en la mayoría de los hogares, como los carburantes, los artículos de limpieza, la ropa y el calzado, los productos de higiene y servicios como las peluquerías.
Los suministros esenciales
Además de la cesta de la compra básica, las familias tienen que asumir cada mes el coste de una serie de suministros básicos que incluyen desde la vivienda y todos los gastos asociados, como la luz, el agua o el gas, hasta la conexión del teléfono móvil, una herramienta prácticamente imprescindible para los ciudadanos en la sociedad actual. La variación de los precios de esos suministros esenciales, ya sea respecto al mes anterior o respecto al año anterior, se refleja en los siguientes gráficos.
En esta selección, destacan el gas y la electricidad, que tienen un peso considerable en los gastos familiares: la luz es el segundo mayor gasto de los hogares españoles, más de un 3% de su presupuesto anual. También se incluye la variación del precio del alquiler, tanto de los nuevos arrendamientos como de los contratos previos, los gastos de la comunidad para quienes son propietarios de su casa, el móvil, el suministro de agua o la suscripción a plataformas de series, películas y música.
El ocio y el turismo
Aunque no se trata de artículos estrictamente esenciales, el ocio y los viajes son también parte de las necesidades básicas, hasta el punto que la capacidad o no de costearse una semana de vacaciones es uno de los indicadores de carencia material de los hogares, según la Unión Europea. Los siguientes gráficos recogen la variación de los precios, tanto anual como mensual, de algunos de los principales productos relacionados con las actividades de ocio y con el turismo.
En este grupo se incluyen, en primer lugar, los restaurantes, que se llevan la mayor porción de los presupuestos familiares españoles, casi un 12% del total. También algunos productos vinculados al turismo, como los billetes de avión o los hoteles, que se han encarecido más de un 50% desde la pandemia. Y, por último, varios artículos relacionados con el ocio diario, como los videojuegos, las entradas para eventos deportivos o los espectáculos, donde se recogen los precios del cine, el teatro y los conciertos.
Los precios de todos los productos, uno a uno
Los datos del Instituto Nacional de Estadística abarcan 196 productos y todos ellos están recogidos en la siguiente tabla, que indica la variación de cada precio en el último mes, en lo que va del año actual y en los últimos doce meses, así como la evolución en los últimos dos años de esa variación interanual.
Sobre esta información
Los datos sobre la variación de los precios proceden en su totalidad del Índice de Precios al Consumo que elabora cada mes el INE, lo que excluye algunos costes habituales para las familias que no se monitorizan en esa estadística, como el pago de hipotecas. Aunque el INE ofrece una estimación de la subida del índice general a finales de cada mes, el detalle de cada producto solo se conoce a mediados del mes siguiente. Los resultados se desagregan en varias categorías, de mayor a menor: grupos de gasto (por ejemplo, alimentación y bebidas no alcohólicas), subgrupos (alimentos), clases (frutas y frutos de cáscara) y subclases (cítricos frescos). Además, para un análisis más completo, el INE agrupa o cruza algunas de estas categorías en forma de rúbricas (frutas frescas) o de grupos especiales (alimentos sin elaboración).
La selección de DatosRTVE utiliza productos de diferentes niveles de agregación para intentar reflejar el esfuerzo para una familia representativa, a partir de su peso ponderado en la cesta de la compra -que el INE establece, desde 2023, a partir de la Contabilidad Nacional, aunque completa las estimaciones con la Encuesta de Presupuestos Familiares- y de su uso habitual. Así, los servicios de telefonía móvil suponen apenas el 0,15% del gasto anual familiar, pero se incluyen porque en España hay más de 62 millones de líneas móviles, según la Comisión de los Mercados y de la Competencia, para 49,5 millones de habitantes. La lista completa de categorías usadas es la siguiente:
Productos básicos
- Pan: rúbrica "Pan", que incluye parte de la subclase "Pan y productos de panadería".
- Leche: rúbrica "Leche", que agrupa las subclases "Leche entera" y "Leche desnatada y semidesnatada".
- Aceite de oliva: grupo especial "Aceite de oliva", que comprende parte de la subclse "Aceites vegetales".
- Fruta: rúbrica "Frutas frescas", que agrupa las subclases "Frutas tropicales, dátiles e higos", "Cítricos frescos", "Frutas de hueso y frutas de pepita, frescas", "Bayas frescas" y "Otras frutas frescas".
- Verdura: rúbrica "Legumbres y hortalizas frescas", que agrupa las subclases "Hortalizas de hoja o de tallo, frescas o refrigeradas", "Hortalizas cultivadas por su fruto, frescas o refrigeradas", "Legumbres verdes, frescas o refrigeradas" y "Otras hortalizas, frescas o refrigeradas".
- Carne: clase "Carne".
- Pescado: subclase "Pescado, fresco, refrigerado o congelado".
- Comida rápida: subclase "Establecimientos de comida rápida".
- Productos de limpieza: subclase "Productos de limpieza y mantenimiento para el hogar".
- Higiene y cosmética: subclase "Otros aparatos, artículos y productos para cuidado personal".
- Fármacos y vacunas: subclase "Medicamentos, vacunas y otras preparaciones farmacéuticas".
- Carburantes coche: clase "Combustibles y lubricantes para vehículos personales".
- Prendas de vestir: clase "Prendas de vestir".
- Calzado: clase "Zapatos y otro tipo de calzado".
- Peluquerías: clase "Peluquerías".
- Veterinarios: subclase "Servicios veterinarios y otros servicios para mascotas".
Suministros
- Suministro de agua: subclase "Suministro de agua a través de sistemas de red".
- Gas natural y ciudad: subclase "Gas natural".
- Electricidad: subclase "Electricidad".
- Gastos comunitarios: subclase "Gastos comunitarios".
- Alquiler de vivienda: subclase "Alquiler de vivienda principal".
- Seguros de vehículos: subclase "Seguro de vehículo personal".
- Transporte público: rúbrica "Transporte público urbano", que incluye las subclases "Transporte de pasajeros por metro y tranvía", "Transporte de pasajeros por taxi o vehículo alquilado con conductor", "Transporte de pasajeros en rutas escolares" y "Transporte combinado de pasajeros", así como parte de la subclase "Transporte de pasajeros por autobús y autocar".
- Servicios telefonía móvil: subclase "Servicios de comunicación móvil".
- Plataformas audiovisuales: subclase "Suscripción a servicios audiovisuales de emisión en continuo y alquiler de contenido audiovisual".
Productos de ocio y turismo
- Plataformas audiovisuales: subclase "Suscripción a servicios audiovisuales de emisión en continuo y alquiler de contenido audiovisual".
- Hoteles: grupo especial "Hoteles", que comprende parte de la subclase "Hoteles, apartamentos y servicios de alojamiento similares".
- Paquetes turísticos: subclase "Paquetes turísticos".
- Transporte aéreo: clase "Transporte de pasajeros por vía aérea".
- Videojuegos: subclase "Ordenadores de videojuegos, consolas, aplicaciones y programas informáticos de videojuegos".
- Libros: subclase "Otros libros".
- Eventos deportivos: subclase "Servicios relacionados con la asistencia a acontecimientos deportivos".
- Restaurantes, cafés: subclase "Restaurantes, cafés y establecimientos similares".
- Cine, teatro y conciertos: subclase "Cines, teatros y salas de conciertos".
- Joyas y relojes: subclase "Joyería y relojes de pulsera".
Información: Daniel Flores (DatosRTVE) | Coordinación: Paula Guisado, José Ángel Carpio (DatosRTVE) | Infografías y desarrollo: Pollyanna Escarcega, Mikel Granero, José Javier Ramos (Hiberus), Yosie Pérez (Evoluciona).