El IPC en la cesta de la compra: las verduras se disparan en enero, mientras la ropa baja

Los productos que más han subido En el último mes Hortalizas de fruto 10,3%

Legumbres verdes 8,7%

Seguros de salud 6%

Seguros de accidentes 3,5%

Las hortalizas de fruto, como los tomates y los pimientos, y las legumbres verdes, como las judías verdes y los guisantes, fueron los productos que más se encarecieron en enero, con subidas que se acercaron e incluso superaron el 10%, mientras que los productos vinculados al turismo, como el alquiler de coches y los billetes de avión, y la ropa, con la llegada de las rebajas, fueron los que más bajaron de precio.

Ese abaratamiento de los productos turísticos y de las prendas de vestir ha contribuido decisivamente a que la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) bajara seis décimas en enero respecto a diciembre, su mayor caída en casi un año, hasta el 2,3%, según el dato definitivo del Instituto Nacional de Estadística, que este mes ha actualizado la base de cálculo, lo que supone la introducción de nuevos productos y grupos de gasto. Uno de ellos, que incluye seguros y servicios financieros, es el que más se ha encarecido con respecto a enero del año pasado, un 4,7%, seguido de la hostelería -con mucho mayor peso en los en el consumo de los hogares- y el grupo de alcohol y tabaco, que suben un 4,5%.

Los alimentos, el grupo de gasto que más se lleva de los presupuestos familiares, también se sitúa por encima de la inflación general, al registrar un alza del 3% en el último año. En enero, además de las verduras, también impulsaron esa subida el aceite de oliva, que subió un 3% respecto a diciembre, y el pescado, que se anotó un 2,7%.

Con todo, el producto que más impulsó los precios en enero fue la electricidad, que se encareció un 2,7% respecto a diciembre y cuesta así un 3,7% más que el año pasado. Y también empujó el repunte de los restaurantes, otro 0,5% el mes pasado que hace que comer fuera de casa sea un 4,3% más caro que hace un año.

En el otro lado de la balanza, lo que más frenó los precios fue la ropa de mujer y de niña, que se abarató un 14,8%, mientras que las prendas masculinas bajaron un 14,4% y la ropa de bebé, un 15,8%. Las rebajas de enero también se notaron en el calzado, que bajó de precio un 8,5%, aunque en el caso de los zapatos de mujer el descenso rebasó el 10%.

También pesó en la moderación del IPC la caída de los precios turísticos, con el sector en plena temporada baja. Así, los paquetes turísticos bajaron un 12,4% respecto a diciembre, aunque siguen costando un 3,1% más que el año pasado por estas fechas, los billetes de avión cayeron un 6%, si bien cuestan un 9,3% más que hace un año, y el transporte en tren bajó un 15,7%, lo que modera algo la subida interanual, que se acerca al 20%. Los hoteles también muestran la misma tendencia: su precio disminuyó un 6,6% en enero, aunque todavía cuestan un 8% más que hace un año.

Por último, los carburantes también contribuyeron notablemente a contener los precios en enero: la gasolina bajó un 1,1% y cuesta ahora un 7,4% menos que en enero del año pasado, mientras que el gasóleo bajó un 1,4% y acumula un descenso del 5,9% en los últimos doce meses.

Los productos que más han bajado En el último mes Alquiler de coches -24,2%

Ropa de bebé -15,8%

Transporte en tren -15,7%

Ropa mujer y niña -14,8%

La cesta de la compra básica Para ilustrar cómo impacta la inflación en los bolsillos de los ciudadanos, DatosRTVE ha seleccionado 16 productos básicos de consumo habitual, que se encuentran entre los más consumidos y los que más gasto suponen para la mayoría de las familias. Los siguientes gráficos muestran cómo han variado sus precios respecto al mismo mes del año pasado o respecto al mes anterior, según se prefiera, así como su evolución en los últimos cinco años. CARDS INFLACIÓN cesta_compra_2026 Evolución anual del precio de la cesta básica Los productos que seguimos mes a mes en DatosRTVE Variación anual Variación mensual Pan 0,2% ▲ Leche 0,2% ▲ Aceite de oliva 3% ▲ Fruta -1,8% ▼ Verdura 4,7% ▲ Carne 0,1% ▲ Pescado 2,7% ▲ Comida rápida 0,6% ▲ Productos de limpieza 0,3% ▲ Higiene y cosmética -0,1% ▼ Fármacos y vacunas 0,4% ▲ Carburantes coche -1,3% ▼ Prendas de vestir -14,7% ▼ Calzado -8,5% ▼ Peluquerías 0,6% ▲ Veterinarios 0,5% ▲ Pan -0,4% ▼ Leche 2,5% ▲ Aceite de oliva -24,1% ▼ Fruta 4,9% ▲ Verdura 6,9% ▲ Carne 5,8% ▲ Pescado 3,3% ▲ Comida rápida 4,6% ▲ Productos de limpieza 0,3% ▲ Higiene y cosmética -0,2% ▼ Fármacos y vacunas 0,3% ▲ Carburantes coche -6,7% ▼ Prendas de vestir -2,7% ▼ Calzado -0,5% ▼ Peluquerías 4,1% ▲ Veterinarios 3,7% ▲ Esta cesta de la compra reducida incluye alimentos como la leche, el pan, el aceite de oliva y el pescado, entre los más frecuentes en las cocinas españolas. También se recogen otros productos de consumo habitual en la mayoría de los hogares, como los carburantes, los artículos de limpieza, la ropa y el calzado, los productos de higiene y servicios como las peluquerías.

Los suministros esenciales Además de la cesta de la compra básica, las familias tienen que asumir cada mes el coste de una serie de suministros básicos que incluyen desde la vivienda y todos los gastos asociados, como la luz, el agua o el gas, hasta la conexión del teléfono móvil, una herramienta prácticamente imprescindible para los ciudadanos en la sociedad actual. La variación de los precios de esos suministros esenciales, ya sea respecto al mes anterior o respecto al año anterior, se refleja en los siguientes gráficos. CARDS INFLACIÓN cesta_compra_2026 Evolución anual del precio de los suministros Los productos que seguimos mes a mes en DatosRTVE Variación anual Variación mensual Suministro de agua 2% ▲ Gas natural -0,7% ▼ Electricidad 2,3% ▲ Gastos comunitarios 0,6% ▲ Alquiler de vivienda 0,2% ▲ Seguros de vehículos 0% = Transporte público 1,5% ▲ Servicios telefonía móvil -0,5% ▼ Plataformas audiovisuales 0,5% ▲ Suministro de agua 3,5% ▲ Gas natural -2,3% ▼ Electricidad 3,7% ▲ Gastos comunitarios 3,1% ▲ Alquiler de vivienda 2,5% ▲ Seguros de vehículos 8,8% ▲ Transporte público 12,6% ▲ Servicios telefonía móvil -1,8% ▼ Plataformas audiovisuales 2,2% ▲ En esta selección, destacan el gas y la electricidad, que tienen un peso considerable en los gastos familiares: la luz es el segundo mayor gasto de los hogares españoles, más de un 3% de su presupuesto anual. También se incluye la variación del precio del alquiler, tanto de los nuevos arrendamientos como de los contratos previos, los gastos de la comunidad para quienes son propietarios de su casa, el móvil, el suministro de agua o la suscripción a plataformas de series, películas y música.

El ocio y el turismo Aunque no se trata de artículos estrictamente esenciales, el ocio y los viajes son también parte de las necesidades básicas, hasta el punto que la capacidad o no de costearse una semana de vacaciones es uno de los indicadores de carencia material de los hogares, según la Unión Europea. Los siguientes gráficos recogen la variación de los precios, tanto anual como mensual, de algunos de los principales productos relacionados con las actividades de ocio y con el turismo. CARDS INFLACIÓN cesta_compra_2026 Evolución anual del precio del ocio y turismo Los productos que seguimos mes a mes en DatosRTVE Variación anual Variación mensual Hoteles -7,5% ▼ Paquetes turísticos -12,4% ▼ Transporte aéreo -6% ▼ Videojuegos 1,1% ▲ Libros 0,3% ▲ Eventos deportivos 0,2% ▲ Restaurantes, cafés 0,5% ▲ Cine, teatro y conciertos 0,2% ▲ Joyas y relojes 2,2% ▲ Hoteles 7,9% ▲ Paquetes turísticos 3,1% ▲ Transporte aéreo 9,3% ▲ Videojuegos -7,1% ▼ Libros 1,8% ▲ Eventos deportivos 4,6% ▲ Restaurantes, cafés 4,3% ▲ Cine, teatro y conciertos 2,3% ▲ Joyas y relojes 24,7% ▲ En este grupo se incluyen, en primer lugar, los restaurantes, que se llevan la mayor porción de los presupuestos familiares españoles, casi un 12% del total. También algunos productos vinculados al turismo, como los billetes de avión o los hoteles, que se han encarecido más de un 50% desde la pandemia. Y, por último, varios artículos relacionados con el ocio diario, como los videojuegos, las entradas para eventos deportivos o los espectáculos, donde se recogen los precios del cine, el teatro y los conciertos.